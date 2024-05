RUGBY. Clermont privé de son arme offensive Alivereti Raka au pire moment pour défier les Sharks ?

À deux jours de l'affrontement crucial en demi-finale face aux Sharks, Clermont perd une de ses pièces maîtresses, l'ailier Alivereti Raka, blessé au doigt.

C'est une nouvelle qui ne fait pas les affaires de l'ASM. À quelques heures d’un match déterminant pour Clermont, la présence d'Alivereti Raka sur la pelouse du Twickenham Stoop pour la demi-finale de la Challenge Cup face aux Sharks est incertaine. Un coup dur pour l'équipe de Christophe Urios.

Vos Matchs de Rugby Toulouse/Harlequins et Sharks/Clermont à quelle heure et sur quelle chaîne ?La raison ? Une blessure au doigt qui prive Clermont de l’un de ses atouts offensifs les plus fiables. "L'ailier clermontois souffre d'une coupure à un doigt qui nécessite des soins", explique nos confrères de La Montagne. Confirmant au passage l'information du Midi Olympique selon laquelle il devrait être forfait pour la demie.

La nouvelle est d’autant plus amère que Raka, auteur d’un triplé retentissant lors de la dernière rencontre de Top 14 contre le Stade Français, semblait en pleine possession de ses moyens.

TOP 14. Joueur du week-end: un triplé et une renaissance pour Alivereti RakaCette saison, l’ailier a non seulement illuminé la pelouse avec dix essais, mais il a aussi intégré le cercle très fermé des meilleurs marqueurs de l'histoire du championnat de France, une consécration qui souligne son impact sur le jeu clermontois.

Dans ce contexte difficile, l’entraineur Christophe Urios doit maintenant rebattre les cartes. Joris Jurand semble être le candidat idéal pour prendre le relais, selon le Midol. Avec huit essais en treize apparitions cette saison, l'ancien joueur de Brive offre une alternative pleine de promesses, bien que son style contraste avec la puissance caractéristique de Raka.

TOP 14. VIDÉO. Accélération dévastatrice, retour supersonique, Wade et Raka ont fait le showUne belle opportunité pour Jurand de montrer sa valeur dans ce match couperet. Sa polyvalence pourrait également s'avérer cruciale, puisqu’il peut couvrir le poste d’arrière si la situation l’exige. Un atout non négligeable dans l'arsenal tactique d'une équipe clermontoise qui joue une grande partie de sa saison ce week-end.

Au-delà de ce forfait, l’équipe se présente en confiance après une victoire convaincante contre le Stade Français, ce qui laisse espérer une performance solide malgré l'absence de Raka. Laquelle s'ajoute à celle d'Alexandre Fischer, victime d'une lésion musculaire, précise La Montagne.