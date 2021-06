RUGBY. Cheslin Kolbe (Stade Toulousain) honoré par le célèbre magazine Forbes

L'ailier du Stade Toulousain Cheslin Kolbe fait partie des 30 personnalités qui ont marqué l'année écoulée en Afrique selon le magazine Forbes.

Top 14. Sprints, crochets, offrande : mais non mais non, Cheslin Kolbe n'est pas mort [VIDÉO]En l'espace de quelques saisons et de sublimes actions sur le pré, Cheslin Kolbe est une devenue une star mondiale de l'ovalie. Son influence va cependant bien plus loin que le terrain. En effet, le joueur du Stade Toulousain fait partie des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes selon Forbes Africa. Il n'est pas le seul rugbyman présent dans cette liste puisqu'on y trouve aussi le joueur des Sharks Lukhanyo Am aux côtés de jeunes entrepreneurs du continent, d'un nageur ou encore des footballeurs.

A huge honour to be named in the 30 under 30 list by such a prestigious organisation. Thank you to all my closest friends and family for being part of this journey. pic.twitter.com/FoExu1ryE7 June 2, 2021

"Ils doivent être honorés pour leur ténacité en tant que leaders traçant une trajectoire non linéaire vers le succès. Ils sont représentatifs du grand vivier de talents de l'Afrique et aident à le mettre dans la lumière, a commenté Renuka Methil, rédactrice en chef de Forbes Africa via bizcommunity. Ce qui rend la liste de cette année encore plus convaincante, c'est l'esprit combatif des candidats qui ont traversé une année mouvementée." Grâce à ses performances en Top 14, en Champions Cup avec Toulouse, avec les Springboks à la Coupe du monde, mais aussi ses actions en dehors du pré, Kolbe est devenu un exemple pour de nombreux joueurs.