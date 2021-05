Champions Cup. Un ancien international anglais sous le charme de Cheslin Kolbe avant la finale

L’ancien international des Harlequins, Ugo Monye, a encensé, juste avant la finale de Champions Cup, de « Superstar » l’ailier toulousain, Cheslin Kolbe.

Ce samedi, Toulouse affrontera La Rochelle pour la finale de Champions Cup. Pour l’occasion, l’ancien ailier anglais et actuel consultant de la chaine BT Sport, Ugo Monye, n’a pas tari d’éloges le feu follet toulousain, Cheslin Kolbe. Lors de l’émission Rugby Tonight de BT Sport, l’ancien joueur des Harlequins de 2002 à 2015, a vu en Kolbe un joueur qui peut faire la différence : « Il change la donne », explique-t-il via le site de l'EPCR. Un joueur capable de faire basculer un match notamment en ridiculisant ses adversaires : « il a des capacités physiques incroyables. C’est une véritable source d’inspiration. Malgré sa taille, il a des appuis impressionnants et cette faculté à faire passer des joueurs internationaux pour des amateurs. C’est stupéfiant » poursuit-il. Avant Monye, c'est la légende irlandaise O'Driscoll qui avait encensé le Springbok. Cheslin Kolbe, le lapin Duracell avec de meilleurs appuis que Shane Williams selon O’DriscollL'Anglais semble être de son avis. Kolbe est pour lui une superstar, dont les qualités athlétiques sont comparables à un certain Jason Robinson : « Balle en mains, c’est un joueur avec des courses dévastatrices. Je pense que nous n’avons jamais vu. On peut le comparer à Jason Robinson, c’est une superstar ». Pourtant, cette saison en Champions Cup, l’ailier champions du monde n’est pas trop en vue. Après un doublé lors de la première rencontre de coupe d’Europe face à l’Ulster, Kolbe n’a plus marqué. En quatre matchs de Champions Cup, le supersonique ailier sud-africain n’a réussi que 5 franchissements, pour 177 mètres parcourus et 12 défenseurs battus à son actif. Bien loin de ce qu’on peut attendre de lui. Malgré tout, Kolbe est un joueur qui a une vraie influence sur le groupe et le jeu toulousain. Et aucun doute qu’il aura son importance dans cette finale.