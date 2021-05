Cheslin Kolbe, le lapin Duracell avec de meilleurs appuis que Shane Williams selon O’Driscoll

Le 01 mai, Cheslin Kolbe et le Stade Toulousain ont défait l’UBB en demi-finale de Champions Cup. Le Sud-africain ayant (encore) pu se montrer à l’international.

Le Stade Toulousain file en finale, Cheslin Kolbe se faufile dans les défenses. Cette phrase aurait pu être celle de l’ancien international Brian O’Driscoll, aujourd’hui consultant pour la chaîne britannique BT Sport. La légende irlandaise semble impressionnée par l’ailier champion du monde. À la suite de la demi-finale, il le compare à “ un Energiser bunny ”, équivalent à l’international du lapin Duracell. Une comparaison originale, mais qui a le mérite de glorifier les qualités techniques du joueur. Il complète en disant : “ J'ai l'impression que son changement d'appuis peut venir de n'importe quel côté ”.

O’Driscoll établit également une comparaison plus relative au monde du rugby. Le Sud-africain est décrit comme ayant de meilleurs appuis que “ Shane Williams ”. Un éloge qui fera sûrement rougir le joueur du Stade Toulousain. Sur le plateau de BT Sport, l’analyse sur la supériorité de Kolbe sur l’illustre joueur du XV du poireau est basée sur sa capacité d’élimination plus polyvalente. Brian O’Driscoll, qui avait affronté Shane Williams, décrit le Gallois comme “ capable de faire la différence avec son appui gauche ”. Petit et rapide, il possédait avant tout une grande capacité à “faire la différence sur l’extérieur”. Quant au champion de France 2019, il possède la capacité de provoquer avec ses “ deux appuis “. Une chose qu’était incapable de faire Shane Williams, selon l’ancien joueur du Leinster.

L’ancien international gallois détient bon nombre de succès marquants. Il n’est certes pas champion du monde, mais possède plusieurs records individuels qui feraient pâlir Cheslin Kolbe. Avec 58 essais internationaux, il est le meilleur finisseur de l’histoire du Pays de Galles, mais aussi d’Europe ! Un chiffre d’autant plus impressionnant quand on sait qu’il lui a fallu seulement 55 caps pour marquer ses 40 premiers essais. En 2008, l’ancien joueur des Ospreys avait également été désigné Meilleur Joueur IRB. Ce titre, qui récompense le meilleur joueur du monde, n’a été remporté que par deux ailiers dans l’histoire, Shane Williams et Bryan Habana. Le compliment n’est donc pas à prendre à la légère.