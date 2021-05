Top 14. Sprints, crochets, offrande : mais non mais non, Cheslin Kolbe n'est pas mort [VIDÉO]

Qui a dit que Cheslin Kolbe n'était pas en forme ? Le joueur revient au bon moment, à quelques semaines des phases finales.

Depuis quelques semaines, certains spectateurs estiment que Cheslin Kolbe n'est plus à son niveau. Il est vrai que le funambule du Stade Toulousain n'a pas produit ses désormais fatales courses et crochets. La semaine dernière, lors de la finale de Champions Cup, certains se demandaient où était passé le "meilleur joueur du monde". Mais comme toute chose, l'heure, c'est l'heure : avant, ce n'est pas l'heure, après, ce n'est plus l'heure.

Et on peut dire que le champion du monde sud-africain arrive à temps. Ce samedi, pour la 25e journée de championnat face à Clermont, l'ailier toulousain a rendu une copie presque parfaite de son match. Il a même terminé à la charnière avec Thomas Ramos. Mais ce sont ses courses et ses initiatives qui sont revenues sur le devant de la scène, au détriment de la défense clermontoise. Sur ce succès 36 à 27, Kolbe n'y est pas pour rien. Le joueur de 27 ans a permis aux siens de rester constamment dans l'avancée, souvent bien servi par ses centres comme l'indétrônable Pita Ahki. On a pu voir le joueur rattraper Betham qui venait d'intercepter sur sa ligne des 22 mètres. Malgré les quelques bons 10 mètres d'avance et lancé, Betham se fera rattraper par le porte-bonheur toulousain. Derrière, Ahki régale avec une passe sur un pas, qui ouvre l'intervalle à Kolbe. Il n'en faut pas plus au sprinteur pour permettre à son équipe d'inscrire un sublime essai de 70 mètres.

Cheslin Kolbe est de retour, et ce, au bon moment : à une journée de la fin de championnat et avant les phases finales.