RUGBY CHAMPIONSHIP. Deux anciens ‘‘Frenchies’’ font leurs retours avec les Springboks

Il y aura deux matchs et ils se dérouleront tous en Afrique du Sud. Le premier, se déroulera à Nelspruit le 6 août et le second verra les deux formations croiser le fer à Johannesburg. Pour se remettre en selle, les All Blacks de Ian Foster espèrent prendre le dessus sur les Springboks. À l’inverse, les coéquipiers de Faf de Klerk ne diraient pas non à une double consécration face à leurs grands rivaux, surtout à un an de la Coupe du monde. Pour l’occasion, le sélectionneur des verts et or Jacques Nienaber a rappelé deux monstres sacrés de la sélection : Duane Vermeulen (36 ans) et François Steyn (35 ans). L’annonce s’est faite via un communiqué officiel de la fédération. Le Toulousain Rynhardt Elstadt ainsi que les Racingmen Warrick Gelant et Trevor Nyakane sont également présents dans la liste. RUGBY. Top 14. Encore blessé, Cheslin Kolbe trop souvent absent pour Toulon ?



Champions du monde en 2019, Steyn est même double champion du monde, l’arrivée de ses deux vétérans aura pour mission de stabiliser un groupe partiellement inquiété par la récente venue du Pays-de-Galles sur ses terres. Par le passé, le troisième ligne centre était passé par le RC Toulon où il avait fortement marqué les esprits. L’arrière polyvalent avait quant à lui connu le Racing 92 dans sa jeunesse avant de revenir dans l’Hexagone au Montpellier HR. Dans la liste officielle, ils remplacent plus ou moins Aphelele Fassi et Marcell Coetzee, écartés pour le tournoi intercontinental. L’Afrique du Sud compte une autre perte importante avec la fracture de la mâchoire de Cheslin Kolbe. RUGBY. ARRÊTEZ TOUT ! Les Springboks ont trouvé le successeur de Duane Vermeulen en numéro 8



Thomas du Toit, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Frans Malherbe, Ntuthuko Mchunu, Ox Nche, Trevor Nyakane, Joseph Dweba, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi, Lood de Jager, Eben Etzebeth, Salmaan Moerat, Ruan Nortje, Marvin Orie, Siya Kolisi (capitaine), Pieter-Steph du Toit, Elrigh Louw, Evan Roos, Kwagga Smith, Jasper Wiese, Rynhardt Elstadt, Deon Fourie, Franco Mostert, Duanve Vermeulen

Faf de Klerk, Jaden Hendrikse, Herschel Jantjies, Grant Williams, Elton Jantjies, Handre Pollard, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Andre Esterhuizen, Jesse Kriel, Warrick Gelant, Willie le Roux, Makazole Mapimpi, Kurt-Lee Arendse, Damian Willemse, Francois Steyn

🚨 BREAKING: Two experienced campaigners are back for the Boks

🏉 Squad of 41 named for first stage of the Castle Lager Rugby Championship

🗣️ “Those Tests will set the tone for the rest of the competition”

🔗 More here: https://t.co/0pJB6sgyjp#StrongerTogether #StrongerForever pic.twitter.com/oZ9XLvMStV