RUGBY. ARRÊTEZ TOUT ! Les Springboks ont trouvé le successeur de Duane Vermeulen en numéro 8

Evan Roos, 22 ans, 1m91 pour 112kg et excellent joueur, a tout pour être le successeur de Vermeulen derrière la mêlée des Boks. Avec lui, ça déménage !

Le saviez-vous ? Depuis le début de saison, il est une coutume de dire que l'Ulster s'est littéralement transformé avec l'arrivée de sa recrue phare sud-africaine. Il faut dire que depuis son atterrissage en Irlande, la province basée à Belfast enchaîne les résultats avec une 2ème place en URC ou une campagne européenne relativement impressionnante, à l'image de sa victoire à Toulouse le week-end dernier en 8ème de finale aller (20 à 26). Lui ? C'est bien sûr l'immense Duane Vermeulen, 58 capes avec les Springboks et toujours aussi impressionnant de puissance, de propreté et d'intelligence dans son jeu.

CHAMPIONS CUP. Marcus Smith, Semi Radradra, Duane Vermeulen... les 5 joueurs à suivre cette saison

Sauf qu'à 35 ans bien tassés, "Thor" ira jusqu'au Mondial en France, certes, mais il faut déjà penser à sa succession. En Afrique du Sud, où le poste de numéro 8 est traditionnellement une base - encore - plus importante qu'ailleurs, on s'y attelle donc depuis quelques mois. Beaucoup ont pensé l'an dernier que Jasper Wiese avait les épaules pour être l'élu, avec ses prises de balle surpuissantes, mais le joueur de Leicester reste un garçon très indiscipliné au profil un peu trop uniforme. Dan Du Preez et Juarno Augustus ? Évoluer en Europe ne fait clairement pas leurs affaires... Buthelezi et Francke Horn ? De bons joueurs de clubs mais encore trop tendres, pas assez réguliers et eux aussi en manque de diversité dans leur jeu. Elrigh Louw alors ? Lui a de sacrés arguments, c'est vrai, et notamment celui d'être bâti comme un frigo américain (1m95 pour 112kg). D'ailleurs, beaucoup le considèrent comme la relève au pays.

Mais qui est Juarno Augustus, ce numéro 8 qui marche sur l'Angleterre avec Northampton ?

Beaucoup, mais pas la majorité. Et en cette période d'élection, l'on ne sait que trop combien faire un bon score dans les sondages peut-être honorable, mais insuffisant. Et à ce jeu du chouchou de la vox populi, Louw semble aujourd'hui dépassé par un certain Evan Roos. Nombreux voient en lui le successeur idéal à Vermeulen du fait de son agressivité, de son physique ultra-musculeux pour 1m91 et 112kg, mais aussi de ses "mains" et de sa force dans les zones de ruck. Là, Roos est un véritable "punisher" capable également de prendre les intervalles, de faire jouer après contact et d'être très propre derrière sa mêlée... À tout juste 22 ans! Cette année, il a déjà débuté 12 rencontres (toutes comme titulaire) sous le maillot des Stormers, avec lesquels il détonne. Regardez plutôt :

Et si Jacques Nienaber n'a pour l'instant pas cédé à l'appel de la jeunesse prometteuse en Afrique du Sud, le sélectionneur sud-af a aussi évoqué le fait qu'il y aurait probablement une place à prendre au poste de 3ème ligne dans le groupe qui disputera le Mondial l'an prochain. Alors Roos sera-t-il du voyage en France ? Au pire, on jurerait qu'il occupera le numéro 8 des Boks durant les 10 années suivantes...