RUGBY. Cette règle expérimentale peut-elle débarquer en Top 14 ?

C'est un petit peu le sujet débat, le sujet tabou, le sujet que tout le monde souhaite éviter lors des 3èmes mi-temps. La raison ? Il questionne, interroge, divise et plutôt fortement même. On se rappellera d'ailleurs que le Midi Olympique avait consacré un dossier sur la nouvelle règle (présente depuis 2021 en Super Rugby) des cartons rouges, interrogeant divers acteurs du paysage rugbystique français pour tenter de connaître leur avis et leurs arguments sur celle-ci. Avec elle, le joueur qui écope d'un "red card" est toujours exclu définitivement, mais peut-être remplacé au bout de 20 minutes. Et celui va se poursuivre pour l'édition 2022 du Rugby Championship qui débute ce week-end. «Nous croyons fermement que l’intégrité des matchs internationaux est très importante et que, dans la mesure du possible, les matchs doivent être des combats à quinze contre quinze», a expliqué Brendan Morris, patron de la Sanzaar, l'instance qui dirige la compétition.

Mais alors cette règle, comme celles du renvoi d'en-but ou du 50/22, peut-elle conquérir également l'hémisphère nord et débarquer en Top 14 ou dans une compétition comme le 6 Nations ? Le Sud milite en tout cas pour, notamment pour éviter des situations comme celle du mois de juillet où l'Australie ou la Nouvelle-Zélande avaient dû batailler en infériorité numérique durant près d'une heure. Sauf qu'en Europe, la tendance générale est clairement à la réfutation de cette règle. Et si World Rugby a déclaré via son directeur général avoir besoin de "plus de données" pour prendre une décision, la principale instance mondiale ne s'est pas clairement positionnée pour l'instant. Reste que selon les informations du Midol, elle aurait déjà écarté l’éventualité de mettre en place cette règle pour la Coupe du monde 2023. Ce qui devrait également laisser le Tournoi tranquille, au moins jusqu'à cette date...

