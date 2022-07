RESUME VIDEO. Historique ! L'Irlande bat les All Blacks pour la première fois en Nouvelle-Zélande

Face à des All Blacks indisciplinés et réduits à 14 suite à un carton rouge, l'Irlande s'est offert une victoire historique en Nouvelle-Zélande.



2022 n'a pas été facile pour les Irlandais, mais en battant la Nouvelle-Zélande pour la première fois de l'histoire chez elle, le XV du Trèfle a réalisé une véritable performance. Bien sûr, il faut rappeler que les All Blacks ont été réduits à 14 après le rouge de Ta'avao. Sans oublier les deux cartons jaunes pour Tu'ungafasi et Fainga'anuku. Mais si les Néo-Zélandais ont été indisciplinés, c'est aussi parce que les Irlandais ont mis beaucoup d'intensité dans cette rencontre. Après un premier essai marqué rapidement comme la semaine passée, ils n'ont pas subi avec 77% d'occupation lors des quarante premières minutes ! Au final, les deux équipes ont chacune marqué deux essais grâce à Andrew Porter pour l'Irlande et Barrett et Jordan pour les Blacks.



Mais c'est surtout le pied de Sexton, auteur de 13 points, qui a fait la différence avec notamment trois pénalités. L'Irlande a désormais remporté quatre des sept dernières rencontres face aux triples champions du monde. Lesquels devront répondre avec la manière la semaine prochaine sous peine de perdre cette série. D'aucuns seront très critiques vis-à-vis des choix du staff de sortir Savea après le rouge ou encore Barrett et Smith dans le second acte. Sans ses leaders, la Nouvelle-Zélande n'a pas trouvé la solution face à la défense irlandaise.