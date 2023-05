RUGBY. ‘‘C’est Marseille bébé’’, O’Gara cite Jul et livre une lettre d’amour à Marseille

Le Stade Rochelais l’a emporté face au RC Toulon au Vélodrome. Auprès de Rugbyrama, Ronan O’Gara a rappelé ses bons souvenirs de Marseille.

“C’est pas la capitale. Non, c’est Marseille bébé.” Phrase culte du rappeur Kofs dans Bande Organisée, ce gimmick popularisé par le rappeur Jul est devenu une devise de Marseille. Ce samedi 6 mai, elle a été reprise par l’entraîneur du Stade Rochelais auprès de Rugbyrama. Après la victoire de la Rochelle sur Toulon (8 à 23) au Vélodrome, l’ancien international irlandais a livré une petite lettre d’amour à cette ville qui lui réussit :

C’est gravé dans notre cœur. C’est Marseille bébé. Je ne connais pas les histoires entre Marseille et Paris. On était ici dès jeudi. On a fait un footing à Marseille, on a bu quelques bières, on en a profité. C’est la soirée parfaite. L’Aviva Stadium et le Vélodrome de Marseille sont les deux stades dans mon cœur. J’adore la chaleur et le soleil même si je dois rester à l’intérieur. Je bronze, et je dors bien ici. Il y a une grande histoire entre La Rochelle et Marseille.”

Plus attachée au ballon rond qu'ovale, la cité phocéenne commence à se lier d’amour avec les rugbymen. Dans le lot, les joueurs du Stade Rochelais commencent à y avoir de très bons souvenirs. De la victoire en finale de Champions Cup face au Leinster à la réussite, hier, face au RC Toulon pour s’assurer une place en demi-finale directe de Top 14, les hommes de l’Atlantique ont fait le plein de souvenirs en Méditerranée.

Plus en détail, certains internationaux français s’y associent encore plus grâce à la victoire face à l’Afrique du Sud obtenue là-bas à l’automne dernier. Pour les prochaines échéances internationales, la deuxième ville de France pourrait même revivre ces plaisirs. Pour rappel, le Stade de France sera indisponible jusqu’à l’été 2024 pour l’organisation des Jeux olympiques.

Deuxième plus grand stade de France, le Vélodrome devrait logiquement accueillir la finale de Top 14 2023-2024 ainsi que quelques matchs des Bleus lors du prochain Tournoi des 6 Nations. D’ici-là, les hommes de Fabien Galthié s’y rendront pour défier la Namibie en phase de poule de la Coupe du monde 2023. D’autres matchs d’envergure s’y dérouleront, à l’instar de 2 quarts de finale, d’un Afrique du Sud - Écosse ou d’un Angleterre - Argentine.

