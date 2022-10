RUGBY. Ce n'est pas une erreur : 6 joueurs n'ont pas pris une seconde de repos en Top 14 !

Depuis le début de la saison, certains ne chôment pas. C’est le cas de ces 6 protagonistes qui ont disputé l’intégralité des matchs depuis l’entame du Top 14.

Les sirènes du banc de touche ne semblent pas arriver jusqu’aux oreilles de quelques joueurs de Top 14. En effet, depuis l’entame de l’exercice 2022-2023, ils sont six à n’avoir raté aucune minute de jeu sur les cinq journées disputées. Parmi ces marathoniens, on retrouve : deux Clermontois, deux Bayonnais, un Rochelais et un Briviste. Du côté de l’ASM c’est Alivereti Raka et Arthur Iturria qui ont atteint la barre des 400 minutes. Et les deux hommes en ont profité. Déjà auteur de 5 essais en Top 14, Raka est en feu. Un début tonitruant qui pourrait bien lui rouvrir les portes de Marcoussis dans les prochaines semaines. Quant à son coéquipier de l’ASM, il n’est pas en reste non plus. Travailleur acharné, Iturria s’est offert deux essais pour couronner sa forme du moment. Un peu plus à l’ouest de la cité auvergnate, le Briviste Esteban Abadie a aussi atteint les 400 minutes de jeu. 5 matchs pleins et une réalisation pour l’inusable troisième ligne du CAB. Lors de la dernière journée face à Bayonne, il a d’ailleurs croisé deux autres marathoniens : Gaëtan Germain et Rémy Baget. Hommes forts de la base arrière basque, les deux joueurs sont également de toutes les batailles. Pour Germain, sa précision face aux perches est un atout dont le promu ne peut se passer. Il comptabilise déjà 51 points en 400 minutes. Mais l’artilleur en chef n’a toujours pas passé la ligne d’en-but, au contraire de son compère Rémy Baget. Enfin, l’ultime marathonien n’est autre que Grégory Alldritt. Phare de l’équipe rochelaise, l’international français (31 sélections) enchaîne les prestations de haute volée avec les Maritimes. C’est d’ailleurs le joueur qui a connu le plus de victoires parmi les six (4 victoires, 1 défaite).

Inépuisable, pour combien de temps ?

Dans un Top 14 où les blessures font des ravages, surtout en début de saison, le fait que des joueurs enchaînent autant paraît lunaire. Pourtant, ces six-là n’en laissent pas une miette depuis le départ du championnat. Les organismes auront bien besoin de repos au bout d’un moment. Reste donc à voir combien de temps cela va durer. Raka et Iturria pourraient bien être mis au repos alors que leur équipe se déplace en terre toulousaine dimanche (21h05). Même point d’interrogation pour Gregory Alldritt. Au vu de la saison qui attend son joueur, Ronan O’Gara alignera-t-il de nouveau son capitaine une sixième fois d’affilée à Jean Dauger ? Une chose est sûre, Gaêtan Germain et Remy Baget devraient être de la partie pour tenter de renverser les Rochelais. Quant à Paul Abadie, il cherchera à ajouter 80 minutes de plus à son compteur lors du déplacement des Corréziens sur la Rade. Quoi qu’il en soit, la performance de ces 6 joueurs depuis le début de saison est à souligner. 400 minutes de jeu, soit 24 000 secondes sur le pré… pour certains, il est grand temps de se reposer.

