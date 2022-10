Top 14. Castres l'attendait de pied ferme : ce joueur providentiel va enfin rejouer

Ce samedi, Castres pourra compter sur le retour de l'un de ses hommes forts face au MHR en Top 14 : Benjamin Urdapilleta.

Comme beaucoup d'équipes, le Castres Olympique réalise un début de Top 14 plutôt mitigé. 9èmes avec 3 défaites en 5 matchs, les coéquipiers de Babillot ne sont pas repartis sur les mêmes bases que la saison précédente. En témoignent des défaites décevantes (dans le contenu du moins) face à l'USAP et l'UBB, sans parler de la victoire plus que poussive face à Brive à domicile. De ce fait, les hommes de Broncan devront se rattraper ce week-end, pour ce qui sera le remake de la dernière finale du championnat de France, face à Montpellier. Un gros combat qui s'annonce donc, d'autant que le MHR sera certainement très revanchard après sa défaite surprise à la maison face à un Stade Toulousain pourtant remanié. Et si les Héraultais ne feront sûrement pas le voyage à vide, le CO pourra compter sur un renfort de poids ! En effet, le demi d'ouverture, et véritable maître à jouer de Castres, Benjamin Urdapilleta, devrait jouer son premier match de la saison. Absent jusqu'alors car retenu avec les Pumas, le joueur de 36 ans pouvait déjà prétendre au match face à Perpignan la semaine dernière. Finalement, le staff a préféré être prudent, afin de garder l'Argentin en pleine forme pour ce choc.

D'autant que, mis à part la finale de l'an passé (remportée largement par le MHR), Benjamin Urdapilleta a souvent été excellent face à Montpellier ! L'on pense au match retour de l'an passé, où l'ouvreur avait été l'un des grands artisans du succès castrais (15 points inscrits dont 1 essai), mais surtout à la rencontre du 13 février 2021. Ce jour-là, Urdapilleta et le CO avaient tout simplement pulvérisé les Héraultais, sur le score de 48-17. L'Argentin, lui, avait par la même occasion battu le record du nombre de points marqués en une seule rencontre (33 points). Sans parler bien sûr de la finale 2018, où "Urda" réalisa un 7/7 face aux perches (19 points inscrits). Vous l'aurez compris, le MHR réussit plutôt bien au natif de Buenos Aires. Un retour providentiel donc, pour celui qui dicte véritablement le jeu du CO. Pour vous dire, sans lui, Castres n'a remporté que 34% de ses matchs sur les trois dernières saisons (8 sur 23). Un pourcentage qui est bien entendu plus élevé, lorsque Urdapilleta est sur la pelouse (67%)...

TOP 14. Urdapilleta absent, de quoi s'inquiéter pour le Castres Olympique ?