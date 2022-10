TOP 14. Arata accueille Coly : valise, crochet et sacré duel de 9 en prévision

Ce week-end, le Top 14 nous offre un remake de la dernière finale du championnat. Un choc qui devrait mettre aux prises Santiago Arata et Léo Coly.

Peu importe son physique, ses qualités et ses défauts, le demi de mêlée est un pion plus que crucial pour son équipe. Plaque tournante, c’est lui qui est en début de chaîne et qui va rythmer le jeu de ses coéquipiers. La pelouse de Pierre Fabre devrait nous offrir un sacré duel dans ce domaine-là, samedi 8 octobre sur les coups de 15h. Le Castres Olympique accueille Montpellier dans un remake de la dernière finale du Top 14 qui avait souri aux Cistes (29-10). Un esprit de revanche pourrait donc flotter dans l’air tarnais et la bataille devrait faire rage. Aux avant-postes de cette lutte, on pourrait bien retrouver Léo Coly et Santiago Arata. Cette opposition directe va mettre aux prises deux 9 qui s’imposent parmi les plus talentueux de l’élite. D’un côté, le Français de 23 ans qui s’affirme de plus en plus et monte en puissance dans le collectif des champions de France. De l’autre, la pile uruguayenne de 26 ans qui porte bien souvent le CO sur ses épaules. Deux joueurs au physique similaire, 1,75 m et 76 kg pour Coly contre 1,74 m et 78 kg pour Arata, qui vont s’affronter directement, samedi, sur le pré castrais.

Tout roule pour Léo Coly qui a inscrit un essai le week-end passé, avant de recevoir deux trophées lors de la #NuitDuRugby hier : Révélation de l'année et Meilleur Joueur de PRO D2

Deux talents en confrontation directe

Dans une approche purement statistique, Léo Coly prend l’avantage sur le natif de Montevideo. L’ancien montois a disputé 5 rencontres, 4 en tant que titulaire, tout comme Santiago Arata mais à la différence de ce dernier, le joueur du MHR a inscrit un essai cette saison. Pourtant, l’international uruguayen (45 sélections) est constamment dans l’avancée. Porté par sa grinta, il amène ses coéquipiers dans son sillage. C’est notamment lui qui a sonné la révolte du CO, certes trop tardive, lors de la défaite des siens à Perpignan. Une énergie débordante qui est un plus, mais qui peut parfois pénaliser Santiago Arata. C’est en particulier dans ce domaine que doit travailler le joueur arrivé à Castres en 2020. Léo Coly est prévenu, il aura face à lui un cocktail explosif qui peut faire la différence à tout moment. De plus, avec 47 matchs de Top 14 au compteur, Santiago Arata connaît bien ce championnat que découvre le natif de Rennes. Mais ça n’a pas l’air d’impressionner un Léo Coly dont la marge de progression paraît énorme. Très actif ballon en main, bon gestionnaire et précis dans le jeu au pied, il a tout pour devenir un demi de mêlée essentiel, ne manque plus qu'à acquérir cette fameuse expérience. Le duel de samedi devrait déjà lui en donner davantage. Reste à voir qui sortira vainqueur de cette rencontre déterminante pour deux équipes battues lors de la dernière journée. Une chose est sûre, les deux joueurs risquent de se recroiser dans les mois à venir… et pourquoi pas à la coupe du monde ?

