RUGBY. ''Ça serait un rêve'', la jeunesse bordelaise bientôt en force sous le maillot du XV de France ?

L'ailier de l'UBB Louis Bielle-Biarrey espère jouer avec son pote et coéquipier Nicolas Depoortere avec le XV de France. Pourquoi pas dès le Tournoi ?

RUGBY. Le XV de France perd un joueur pour le Tournoi des 6 Nations : Saison terminée pour Sipili FalateaFabien Galthié dévoilera très bientôt la liste des joueurs retenus pour le Tournoi des 6 Nations. Et si Falatea n'en fera pas partie après sa blessure au genou, ses coéquipiers à l'UBB Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, Damian Penaud ou encore Louis Bielle-Biarrey devraient, sauf mauvaise nouvelle, en être.

Le dernier cité n'a eu besoin que d'une poignée de matchs sous le maillot tricolore pour s'imposer à l'ailier pendant la coupe du monde. Sa fougue et ses cannes semblent avoir aussi bien conquis les supporters des Bleus que le sélectionneur. Et ce, malgré une grosse concurrence au poste.

Si bien que l'ancien joueur de Grenoble devrait vivre son premier Tournoi chez les Grands, quelques mois après avoir été appelé au sein du XV de France aux dépens d'une place avec les moins de 20 ans. Le Bordelais a laissé passer un titre mondial dans la catégorie mais y a certainement gagné un bel avenir chez les Bleus.

Va-t-il être suivi par Nicolas Depoortere ? Le centre était capitaine des Bleuets lors du titre et il s'impose petit à petit comme l'un des joueurs à suivre à son poste. Sous les couleurs de l'UBB, il fait partie des meilleurs franchisseurs du Top 14. "Nicolas a déjà tout : il doit garder la tête froide, rester humble et se remettre en question", commentait le manager des U20 Sébastien Calvet via Sud Ouest en novembre dernier.

L’autre aspect prépondérant, c’est la générosité dans l’efficacité au contact : il donne beaucoup de sa personne, il enchaîne les tâches, il se recycle très rapidement.

De simple coéquipier au fort potentiel rythme-vitesse, pour reprendre les mots du technicien, il est devenu un "joueur dominant" avec une autorité naturelle malgré son jeune âge. Selon Calvet, il possède un profil de centre particulier. Est-ce ce que recherche Galthié ? Lui qui avait appelé non pas Depoortere mais le Palois Emilien Gailleton pour la préparation avant de le laisser à disposition de son club.

Avec la nouvelle convention entre la FFR et la LNR, seuls 34 joueurs seront appelés pour les rassemblements. Les places sont donc très chères. Pour l'heure, rien n'est fait pour l'un comme pour l'autre et le Bordelais en a bien conscience. "Je vais devoir prouver et bosser pour espérer y aller un jour. Je l’ai forcément en tête et je vais me donner les moyens pour y arriver", confie-t-il via L'Equipe.

Une chose est sûre, son coéquipier à l'UBB Louis Bielle-Biarrey l'attend avec impatience. "On n’a qu’une envie, c’est de jouer le plus longtemps possible tous les deux. Jouer ensemble en équipe de France, ça serait un rêve bien sûr." Depuis le Summer Series en 2022 avec les moins de 20 ans en Italie, ils ont développé une vraie amitié et ont rapidement progressé. "On n’en parle pas mais on y pense chacun de notre côté".

Je me rappelle du premier match que j’avais fait avec lui chez les Espoirs. Nico avait pris le ballon et traversé tout le terrain. Je m’étais dit "c’est qui ce mec ?" Petit à petit, on est devenus pote.

Pour l'heure, l'ailier a une petite longueur d'avance, mais si Nicolas continue sur sa lancée, l'encadrement des Bleus ne pourra l'ignorer. Il représente l'avenir au poste mais encore faut-il qu'il puisse prendre le train du XV de France au bon moment. Il pourrait en effet devoir attendre pour revêtir le maillot bleu selon les performances de son club.

XV de France. Après l'Argentine, vers un 3ème test match de prévu cet été pour les Bleus ?On sait que Galthié partira avec une équipe développement en Amérique du Sud sans les joueurs du dernier carré en Top 14. Et vu le rythme affiché par les Bordelais jusqu'ici, ils pourraient aller très loin. Ce sera à n'en pas douter une expérience bénéfique pour le centre comme pour l'ailier. Et l'histoire serait belle s'ils remportaient des titres tous les deux avec l'UBB comme chez les Bleus.