XV de France. Après l'Argentine, vers un 3ème test match de prévu cet été pour les Bleus ?

D’après le journal jaune, celui-ci a été entériné par la LNR et comporterait plusieurs modifications par rapport à ce qu’avait connu Fabien Galthié depuis sa prise de fonction en 2019. Qui vous sont détaillées dans l’article ci-dessus.

Un 3ème test match de prévu ?

Mais ce que cette réunion nous apprend, aussi, c’est que comme il était évoqué en coulisses depuis un moment, les finalistes du Top 14 seront ménagés lors de la tournée en Argentine l’été prochain.

Là, les Tricolores se déplaceront en Amérique du Sud avec une équipe développement ne concernant uniquement que les joueurs peu ou pas sollicités pendant le Tournoi des 6 Nations 2024.

Pour rappel, 2 tests face aux Pumas sont prévus les 6 et 13 juillet, dans un pays où les Tricolores ne se sont plus rendus depuis 2016 et l’époque Guy Novès. Mais en plus du match prévu face aux Barbarians britanniques comme en 2022 avant la tournée au Japon (et lors duquel des garçons comme Max Spring ou Louis Carbonel avaient brillé), un 3ème test officiel pourrait être au programme des Bleus durant l’été.

La même source de nous informer que la Ligue a proposé le Chili ou l’Uruguay, dont plusieurs éléments évoluent en France, comme adversaire. On se souvient que lors du Mondial dans l’Hexagone il y a quelques mois, les Bleus avaient eu toutes les peines du monde à se défaire des griffes des coéquipiers de Santiago Arata durant 70 minutes.