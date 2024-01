RUGBY. Le XV de France perd un joueur pour le Tournoi des 6 Nations : Saison terminée pour Sipili Falatea

A quelques semaines du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, Sipili Falatea souffre d'une rupture des ligaments croisés. Un coup dur pour l'UBB et le XV de France.

VIDEO. TOP 14. Relance de 100m, cad-deb de l'espace, l'UBB fait le show, Clermont se troue !En pleine bourre en Top 14 comme en Champions Cup, l'UBB devra se passer de Sipili Falatea pour la suite de la saison. Sud Ouest nous informe que le pilier du XV de France s'est blessé à l'entraînement cette semaine.

A quelques semaines du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, le joueur du XV de France souffre d'une rupture des ligaments croisés. Un coup dur pour le Bordelais et les Bleus.

Notre pilier droit international Sipili Falatea souffre d'une grave entorse au genou qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois.

Falatea fait partie des joueurs sur lesquels l'encadrement compte à droite de la première ligne. Avec l'annonce de la retraite de Uini Atonio, il aurait pu avoir plus de temps de jeu à l'avenir. Et ce, même si Galthié avait demandé au Rochelais de rester un peu plus.

Falatea avait été remplaçant contre l'Ecosse en match de préparation puis face à l'Uruguay lors de la phase de poules à la Coupe du monde. Il a ensuite enchaîné quatre matchs de Top 14 avec l'UBB, dont trois comme titulaire. Il l'était aussi contre le Connacht avant de démarrer sur le banc contre Bristol.

Deuxième de Top 14 à l'orée de la 12e journée, la formation girondine va-t-elle faire appel à un joker médical ? Le Sud-Africain Carlü Sadie et le Tongien Ben Tameifuna devrait se partager le temps de jeu à droite. Le jeune international U20 Zaccharie Affane pourrait lui aussi entrer dans la rotation pour faire souffler ses coéquipiers. XV DE FRANCE. Dorian Aldegheri grille la priorité à Falatea, Galthié s'expliquePour rappel, l'UBB a perdu récemment le gaucher géorgien Lekso Kaulashvili pour trois mois suite à une blessure au doigt pour laquelle il a été opéré. On pourrait aussi assister à un retour de la légende Vadim Cobilas, 40 ans. Joker coupe du monde, il serait toujours à la recherche d'un club pour terminer la saison.

Sipili Falatea n'est pas le premier Tricolore forfait pour le Tournoi. En très grande forme avec le RCT, Baptiste Serin a lui aussi renoncé aux Bleus après une blessure à l'épaule pour laquelle il a été opéré. Pour rappel, Antoine Dupont et Romain Ntamack ne seront également pas disponibles. Mais le XV de France pourra à nouveau compter sur Julien Marchand.