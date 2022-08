RUGBY. ‘‘Au sommet de la montagne’’ : Jerome Kaino compare le Stade Toulousain aux All Blacks

Dans une interview publiée le 18 août dernier, l’ancien All Black a mis en lien les deux institutions rugbystiques.

Ayant connu les deux, Jerome Kaino est sûrement plus que bien placé pour dire cela. Le 18 août dernier, le Midi Olympique publiait une interview de Jerome Kaino. Au travers de la discussion, de nombreux thèmes étaient abordés comme sa nouvelle vie de coach, la prochaine Coupe du monde ou les All Blacks. Parmi tout cela, l'échange a amené à une comparaison des plus glorifiantes pour les rouge et noir. En effet, le double champion du monde a été questionné sur les ressemblances qu'il pourrait y avoir entre les deux formations. Dans sa démarche, Jerome Kaino explique ceci : "Oui, les deux se ressemblent beaucoup, il y a de vraies similitudes. Déjà, ils partagent une riche histoire et une forte culture de la gagne. De nos jours, ils sont soumis à une très grande pression au niveau des résultats comme du jeu. Il y a tant d'attentes à combler pour ces deux équipes et ça, chaque année. L'exigence doit être maximale."



Avec 81 sélections du côté de la meilleure équipe du monde, la comparaison tombera sûrement comme une douce chanson dans les oreilles des supporters toulousains. En contrepartie, l’ancien champion met également en lumière les côtés moins agréables de cette réussite. Dans sa comparaison, il exprime l’aspect “équipe à battre” qui entoure les deux institutions : “Cela crée une même atmosphère. Les All Blacks, comme Toulouse, sont au sommet de la montagne et, du coup, tout le monde veut les faire chuter.”