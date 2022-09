RUGBY. Après le Japon, le Top 14 bientôt diffusé dans un nouveau (grand) pays !

Pour la première fois de son l'histoire, l'EPCR a partagé des droits avec un pays hors Europe. Et au-delà des Coupes d'Europe, le Top 14 va aussi en bénéficier.

Vous le savez, comme son cousin du football a su le faire, le rugby cherche à s'expandre pour alimenter sa notoriété. Parfois en devant forcer sa capacité à germer là où rien ne pousse. Cela n'a rien de nouveau. Après la conquête du Japon notamment, le Mondial 2033 sera d'ailleurs organisé aux États-Unis, pays au potentiel immense. Imaginez ! Près de 10 millions de km2 et 330 millions d'habitants, il y a quoi qu'on en dise, des choses à exploiter au pays de l'oncle Ben's. C'est ainsi que l'EPCR s'est elle aussi clairement penchée sur le dossier cette année. L'idée ? Bénéficier d'une visibilité accrue sur un marché en plein essor, et en récolter les fruits pour l'avenir.

Résultat, l'organe directeur des 2 principales compétitions européennes a signé un partenariat de 3 ans avec la plateforme de streaming FloSports en tant que diffuseur exclusif des tournois de l’EPCR aux Etats-Unis, soit jusqu’à la fin de la saison 2024/2025, FloSports. "La Champions Cup est le meilleur tournoi international de rugby de clubs et nous sommes ravis de renforcer la portée de notre compétition phare, ainsi que de la Challenge Cup, grâce à ce partenariat avec FloSports, aux côtés de deux de nos ligues, la LNR et l’URC", a déclaré Dominic McKay, Président de l’EPCR. Oui, vous avez bien lu, la LNR et l'URC sont également concernées. Pas parce que leurs clubs disputent la coupe d'Europe, non, mais parce que certaines rencontres de Top 14 et du championnat celte (et sud-africain) seront également diffusées dans le cadre de ce partenariat.

Dominic McKay poursuit : "le marché américain est une priorité stratégique pour l’EPCR qui cherche à développer les audiences et la notoriété de ses compétitions de classe mondiale dans de nouveaux territoires. Grâce à la mise à disposition de la Champions Cup et Challenge Cup, du TOP 14 et de l’URC sur la plateforme de référence du rugby aux Etats-Unis à partir de cette saison, un plus grand nombre de fans pourra regarder le meilleur du rugby international de clubs". En effet, l'idée sera de créer une plateforme incontournable pour les amoureux de sport et de contribuer à l'essor du rugby en Amérique. Qui pourra, dans la masse des 450 matchs programmés au total, admirer aussi bien les Dupont, Ntamack et Penaud que les Sexton, Kolisi ou Farrell.