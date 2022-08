Coupe du monde 2023. Convivialité et esprit ovalie au Village Rugby de Toulouse les 26 et 27 août

Vendredi 26 et samedi 27 août, Toulouse accueillera le Village Rugby de la Coupe du monde 2023 sur le parvis du Stadium (10 h 30 à 18 h 30).

La Coupe du monde 2023 en France, c'est à peine plus d'un an. Le compte à rebours est lancé. L'engouement va monter progressivement chez les supporters à mesure que le coup d'envoi se rapprochera. Ces derniers ont déjà montré beaucoup d'envie et d'impatience lors diverses mises en vente des billets pour la compétition. Afin de rassembler encore plus de fans de rugby autour des stades et dans les villes hôtes, France 2023 a lancé en juillet dernier un grand tour de France avec un train-exposition immersif dont l'accès est gratuit en gare. "Ce train sera le lien entre le rugby et les Français. Il sera un lieu de rencontre et de convivialité pour connecter les fans et le grand public à notre événement", a commenté Claude Atcher, directeur général de France 2023. Parti de Lille le 21 juillet, le train de la Coupe du monde fera escale à 51 reprises jusqu'en novembre et sa dernière date parisienne. Soit un périple de 114 jours et 11 000 kilomètres ! Retrouvez toutes les dates sur la page Facebook de l'événement. Entre temps, il sera allé à la rencontre des supporters pour leur présenter les équipes qualifiés, leur raconter l'histoire du rugby, mais aussi leur proposer des expériences immersives. Notez qu'il est également possible de voir le Trophée Webb Ellis à bord. De plus, 14 villes comme Grenoble, Nice, Agen, Nantes ou encore Vannes proposent aux voyageurs comme aux fans de l'ovalie des expositions photos où le rugby sous toutes ses formes - professionnel comme amateur, féminin comme masculin – est mis en avant. Et si vous avez la chance d'être dans une des neuf villes hôtes du Mondial, vous pourrez aussi vous rendre dans le Village Rugby. Vendredi 26 et samedi 27 août, c'est du côté de Toulouse que se montera le Village Rugby sur le parvis du Stadium (10 h 30 à 18 h 30). Les partenaires de la compétition y proposent des animations pour tous (réalité augmentée, passes de précision, mur d’images virtuel). Des tournois de touch rugby pour les fans et les scolaires auront aussi lieu. L’occasion de partager des moments de convivialité dans l’esprit de France 2023 en présence d’ambassadeurs et de joueurs avant le coup d'envoi de la compétition. Par la suite, les villes hôtes accueilleront chacune un dispositif spécial le 8 septembre à l’occasion du J - 365 avant lancement de la compétition (8 septembre - 28 octobre 2023). Notez que Toulouse accueillera également le train de la Coupe du monde du 31 au 1er novembre. Vous y serez ?