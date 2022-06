RUGBY. OFFICIEL. 5 franchises sud-africaines intègrent la Coupe d'Europe dès 2022/2023

Ce jeudi, l'EPCR a confirmé que cinq clubs d'Afrique du Sud participeront à la Champions Cup et à l’EPCR Challenge Cup à partir de la saison 2022/2023.

"Dans le cadre d'une expansion historique de ses tournois, l'EPCR a le plaisir de confirmer que les cinq principaux clubs d'Afrique du Sud participeront à la Champions Cup et à l’EPCR Challenge Cup à partir de la saison 2022/2023 et pour les prochaines éditions." Ce jeudi, l'EPCR a confirmé que les Stormers, les Bulls, les Sharks et les Lions participeront à la Champions Cup grâce à leur classement au sein de l’United Rugby Championship. Quant aux Cheetahs, ils ont été invités à participer à la Challenge Cup. "Maintenant que l’Afrique du Sud participe à la Champions Cup, ce n’est plus la Coupe d’Europe", a lancé cette semaine le président du Stade Rochelais Vincent Merling via Le Figaro. Opposé à cette intégration, comme d'autres acteurs et observateurs du rugby, le dirigeant maritime devra cependant s'y faire.



"L’arrivée des Stormers, des Bulls, des Sharks et des Lions apportera à nos tournois une touche de rugby de l’hémisphère sud vraiment intéressante, des joueurs de renommée mondiale et de nouveaux supporters", a commenté Dominic McKay, Président de l’EPCR dans le communiqué officiel de la société organisatrice des coupes d'Europe. L'arrivée de ces nouvelles équipes va nécessiter une évolution des formats de la Champions Cup et d'EPCR Challenge Cup. Lesquels seront dévoilés prochainement en même temps que les détails des tirages au sort des poules. "Nous avons déjà connu l'intensité de l'URC, et maintenant nous allons aussi affronter les meilleurs clubs d'Angleterre et de France", se réjouit Le Directeur général de la SARU, Jurie Roux.