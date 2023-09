RUGBY. Après le doute face aux Bleus, les All Blacks ''gardent un œil'' sur l'Italie et l'Uruguay

Pour ses débuts en Coupe du monde, l’ailier all black Caleb Clarke a décrypté ses impressions sur ce mondial qui promet quelques surprises.

Le 8 septembre dernier, les All Blacks ont perdu le premier match de leur histoire en phase de poule d’une Coupe du monde. Pour leur deuxième match, les hommes d'Ian Foster défient la modeste formation de la Namibie. Au Stadium de Toulouse, les Africains ont subi la tempête néo-zélandaise (dans la météo et sur le terrain). Au bout de 80 minutes, les deux camps se sont quittés sur une grande différence : 71 à 3.

Après la rencontre, l’habituelle conférence de presse a pris place. Les Namibiens ont salué la prestation de leurs adversaires et la ferveur du public à leur égard. De l’autre côté, Ian Foster et Ardie Savea ont parlé d’une rencontre importante mentalement. Le but ? Se remettre sur les bons rails après deux défaites marquantes contre des concurrents directs au titre mondial. Ils restaient sur des scores de 35-7 contre l’Afrique du Sud en test-Match et 27-13 contre la France en ouverture de mondial.

Les All Blacks veulent repartir de l’avant

Minuit passé, l’occasion s’est présentée de discuter directement avec les acteurs du match. En zone mixte, l’ailier Caleb Clarke parle de cette dynamique à retrouver : “D’un point de vue collectif, c’est génial de pouvoir compter sur une victoire pareille. D’autant plus, la semaine dernière, la défaite contre la France a été une grosse déception. Après ça, on s’est remis au travail. Chaque jour de cette semaine, on s’est entraîné dur pour livrer la meilleure performance possible face à cette équipe (NDLR : la Namibie).”

Ensuite, l’ailier confie que “les leaders ont pris leurs responsabilités pour remettre l’équipe dans l’avancée”. En dehors des 11 essais marqués, il montre de l’entrain sur la réussite défensive des siens : “On a surtout été très satisfaits de ne concéder aucun essai. D’autant plus, les Namibiens ont accéléré dans les 10-20 dernières minutes. Ils voulaient vraiment marquer, mais on a réussi à rester suffisamment concentrés pour ne pas céder.”

Sur un angle plus personnel, le Néo-Zélandais de 24 ans nous est apparu tout sourire en évoquant ses débuts en Coupe du monde. Le joueur des Blues parle de débuts qui sont “bien plus doux avec un essai au compteur”.

Il surenchérit en ajoutant : “Quand je rentrerais à la maison, je pourrais au moins me dire que j’ai marqué en Coupe du monde, même si le but, ce n’est pas de rentrer dès maintenant.” Avec 124 mètres parcourus ballon en main pour 6 franchissements, l’ailier a été l’un des joueurs les plus en vue sur la pelouse du Stadium.

Phénomène de précocité, fils d’un ancien international, qui es-tu Caleb Clarke ?

L’Italie et l’Uruguay, des défis à ne pas négliger

En complément, Caleb Clarke évoque le match de la veille entre la France et l’Uruguay. Logiquement, il avoue que lui et ses compatriotes “gardent un œil” sur les rencontres de leurs futurs adversaires. Il partage son étonnement au vu de la physionomie du match entre les deux nations qui se sont défiées jeudi soir et salue la performance des Sud-Américains. Pour rappel, la Nouvelle-Zélande affronte l’Uruguay pour son ultime match de poule le 5 octobre prochain à Lyon.

Avant cet ultime défi en phase de poules, les hommes d'Ian Foster devront défier l’Italie. Face aux récentes bévues, ce match a commencé à inquiéter certains supporters néo-zélandais sur les réseaux sociaux.

À ce sujet, le natif d’Auckland parle d’un “match crucial pour l’accès aux quarts de finale”. Il affirme que lui et ses coéquipiers vont profiter de leurs jours de repos avant de se pencher sérieusement sur ce match. Bien que l’affiche paraisse déséquilibrée, les All Blacks ne veulent pas la prendre à la légère. L’ailier semble s’attendre à une rencontre de qualité des deux côtés : “L’Italie, ça sera un beau match. On va devoir travailler dur avant.”

