RESUME VIDEO. McKenzie et les All Blacks impitoyables avec la Namibie à la Coupe du monde

Victoire sans appel de la Nouvelle-Zélande sur la Namibie ce vendredi à Toulouse dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du monde.



Sans surprise, les All Blacks ont dominé la Namibie ce vendredi soir. Battus il y a une semaine par le XV de France, les Néo-Zélandais n'ont pas fait dans la dentelle face à une valeureuse équipe africaine qui a tout tenté sans pour autant avoir les armes pour trouver la faille dans la défense.



"Nous sommes entrés sur le terrain pour essayer de nous imposer en attaque et je pense que nous avons dominé assez tôt. Cela a été la clé du match et nous a permis de choisir la façon dont nous voulions jouer par la suite. Nous sommes évidemment ravis du résultat et de la performance, c'est un pas en avant", a commenté le sélectionneur Ian Foster après la rencontre.



La Nouvelle-Zélande avait clairement annoncé la couleur avec une solide composition et un banc tout aussi redoutable avec Barrett, Mo'unga, Smith et Ioane. Titulaire à l'ouverture, McKenzie a régalé en alternant la passe et le jeu au pied. À la pause, le score était déjà largement en faveur des triples champions du monde.



"La Nouvelle-Zélande a été exceptionnelle ce soir, surtout en première période ; on n’a pas pu les arrêter. En seconde période, on a essayé de répliquer, on a cherché l’essai, mais on ne l’a pas trouvé malgré les quelques opportunités qu’on a eues. Je suis fier de mes gars", a confié Johan Deysel, capitaine de la Namibie via World Rugby.



En effet, les All Blacks avaient déjà le bonus offensif en poche à la 25e minute. À la pause, ils menaient 38-3 avec 6 essais au compteur dont quatre pour la charnière Roigard/McKenzie, chacun auteur d'un doublé.



Ce match à sens unique s'est poursuivi dans le second acte avec des réalisations d'Ethan de Groot (48e), Dalton Papali'i (54e), David Havili (58e) et Caleb Clarke (67e). La barre des 70 points a été franchie sur un 11e essai de Rieko Ioane (77e).



La Nouvelle-Zélande avait à coeur de faire un match sérieux pour engranger de précieux points, mais aussi pour respecter son adversaire. "Le rugby est un sport mondial et nous devons le développer d’autant plus. Quand des stades se remplissent de dizaines de milliers de personnes, c’est une sensation que les deux équipes apprécient. Les équipes veulent rencontrer les All Blacks. Ce sont des opportunités qui se présentent sur les Coupes du Monde de Rugby. Si on regarde le match d’hier soir [France - Uruguay], certains matchs peuvent même devenir l’occasion de relever de grands défis. Nous devons toujours jouer au meilleur niveau."