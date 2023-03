RUGBY. Antoine Dupont est-il déjà le Tricolore le plus titré de l'histoire ?

À seulement 26 ans, Antoine Dupont est en train de marquer l'histoire de son sport, en raflant bons nombres de titres chaque année. Mais alors, est-ce le joueur français le plus titré ?

17 titres, en 6 ans...

Ces dernières saisons, Dupont n'a pas chômé, et nous espérons que chez lui, à Toulouse, une salle est dédiée aux nombreux trophées qu'il possède. Le premier titre qu'il a glané a été en 2017, où il a été récompensé par la Nuit du rugby en étant la révélation du Top 14. Après une rupture des ligaments croisés en 2018, face à l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations, la machine était lancée, prête à tout gagner. Dès 2019, Dupont entame son ascension vers le Brennus, qu'il remporte avec Toulouse, et se voit également recevoir son premier oscar d'or délivré par Midi Olympique. L'année suivante, en 2021, le Toulousain est élu pour la première fois meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations, et récupère son deuxième oscar d'or Midi Olympique. En 2021, c'est l'année de tous les records, et tenez-vous bien, Dupont a gagné 8 titres, partageant le collectif et les distinctions individuelles. Avec Toulouse, il réalise le doublé Top 14/Champions Cup, en étant capitaine lors de la finale européenne. Puis, sur le plan individuel, il est élu meilleur joueur de la saison et meilleur international de la saison par la Nuit du rugby, ainsi qu'un troisième oscar d'or et un oscar Monde par Midi Olympique. Ensuite, il est élu meilleur joueur du monde World Rugby, et il reçoit le prix EPCR du meilleur joueur européen. Pour l'année 2022, il mène le XV de France jusqu'au Grand Chelem, et il est alors élu meilleur joueur du Tournoi pour la seconde fois. Personnellement, il gagne le titre du meilleur joueur français international de la saison lors de la Nuit du Rugby, ainsi que les oscars d'or et monde de Midi Olympique. Lors de cette nouvelle saison, Dupont vient de remporter son troisième titre du meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations, devant le seul français de l'histoire à réaliser un tel exploit. Seul Brian O'Driscoll est parvenu à remporter trois éditions, dont le dernier à 30 ans.

Pelous pour l'égaler, Blanco et Vaquerin pas loin

Dans la course au plus titré du rugby français, bons nombres de joueurs ont remporté plus de bouclier de Brennus ou même de Coupe d'Europe. Néanmoins, aucun, ou presque, n'a eu autant de distinctions personnelles à son actif. Seul joueur international français à égaler Dupont, Fabien Pelous possède lui aussi 17 titres, avec un joli palmarès comptant 3 boucliers de Brennus et 5 Tournoi des 5/6 Nations remportés. L'ancien capitaine de l'équipe de France avait aussi remporté des titres moins prestigieux avec son ancien club de Graulhet. Ensuite, Serge Blanco, ou régulièrement surnommé le "Pelé" du ballon ovale, affiche un palmarès tout à fait exceptionnel, avec pas moins de six Tournois des 6 Nations glanés, dont deux Grands Chelems. Ce dernier possède aussi 6 oscars d'or du Midi Olympique, ce qui reste le record absolu pour ce trophée individuel. Au total, aura remporté 15 titres à lui tout seul. Pour finir, nous remontons dans les années 70, avec le palmarès le plus solide du rugby français sur le plan national, avec Armand Vaquerin. Ce robuste pilier de Béziers a remporté 15 titres dans sa carrière, dont 10 boucliers de Brennus, un record ! De plus, le Biterrois a remporté trois fois le Challenge Yves-du-manoir, ainsi que le Tournoi des 5 Nations. Il avait aussi gagné la Coupe de France. Toutefois, à seulement 26 ans, Antoine Dupont pourrait bien surclasser ces anciennes légendes du XV de France dès la fin de l'année, avec de nouveaux titres en club, mais également en octobre prochain, si la Coupe William Webb Ellis rentre en France.

