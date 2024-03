RUGBY. Ancien du XV de France, Gaël Fickou a-t-il retrouvé sa fougue d’antan ? Réponse en chiffres

Depuis de longs mois, les critiques autour de Gaël Fickou se font entendre et ce dernier semble pressé de les faire taire.

Le centre du Racing 92 ne s’est pas fait que des amis dans sa carrière. Parmi ses détracteurs, beaucoup s'observent sur les réseaux sociaux et n’hésitent pas à critiquer les performances de Gaël Fickou avec le XV de France. Le tout, avec un aspect plus ou moins constructif.

Encore décisif face au pays de Galles, pour une victoire 24-45, l’ancien Toulousain a de nouveau mis le XV de France dans l’avancée. Avec un franchissement et trois défenseurs battus, il a participé à l’effort offensif conséquent des Bleus à Cardiff. En inscrivant le premier essai des siens, il conclut une longue séquence tricolore sans trembler.

En défense, il a livré une prestation exceptionnelle. Avec 56% de possession, le XV de France n’a pas eu besoin de défendre à tout bout de champ. Pourtant, le numéro 13 et capitaine de la défense s’est illustré dans ce domaine. Avec 14 étreintes réussies pour aucune manquée, il est le meilleur plaqueur français sur cette rencontre.

Après une prestation décevante face à l’Irlande et des copies plus contrastées face à l’Écosse et l’Italie, Gaël Fickou est-il en train de retrouver son meilleur niveau avec les Bleus ?

Fickou, polymorphe du rugby moderne

Après son début de Tournoi grinçant, le Racingman avait avoué qu’il pensait “pouvoir faire beaucoup mieux”, en conférence de presse. Face aux journalistes et selon des propos relayés par Actu Rugby, il avait également déclaré ceci :

Cela fait très longtemps que je suis là et on attend toujours que je sois à mon meilleur niveau et que je sois celui qui perce les défenses. Les gens attendent beaucoup de moi, c’est le jeu. C’est gratifiant aussi, d’un côté. À moi d’être plus régulier.”

Critiqué pour son manque de vitesse, le centre de presque 100 kg a su prouver qu’il avait d’autres qualités et que son expérience lui permettait de ne pas trembler dans les moments décisifs. D’autant plus, les critiques sur la vélocité du joueur de 30 ans ne datent pas d’hier. Si ses folles accélérations et sa vista l'ont fait connaître au grand public, ce sont surtout ses qualités physiques et défensives qui l'ont pérennisé avec le XV de France.

Sur sa fin de carrière au Stade Toulousain, le joueur avait déjà été critiqué sur son physique. Si à l’époque, le sujet était plutôt lié à un laisser-aller qu’à l’irrémédiable avancée dans l’âge, le sujet reste le même : Gaël Fickou doit se réinventer s’il ne veut pas être remplacé au centre. S'il semble déjà de retour défensivement, reste à voir si le joueur est capable de tenir le cap offensivement face à l’Angleterre, ce samedi.

