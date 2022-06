RUGBY. Amour rouge et noir, un grand nom du RC Toulon rêve de revenir au club

Dans une interview accordée à Var Matin, l’ancien troisième ligne All Blacks Chris Masoe a confié ses rêves de retour en France.

En 2020, il avait quitté la France. Après trois années passées comme coach de la défense du Racing 92, l'ancien numéro 8 retourne au pays. Dans une interview publiée ce dimanche 5 juin, le colosse océanien s'est livré à Var Matin. Il explique notamment qu'il a pris goût pour l'encadrement. Une fois en Nouvelle-Zélande, il a vite ajouté le coaching à ses obligations personnelles. Aujourd'hui, il entraîne une équipe pour laquelle il avait joué au début de sa carrière : Taranaki. Non sans arrière-pensée, il définit son poste ainsi : "C'est d'un niveau de Fédérale 1. Moi, je suis chargé de la défense, des rucks et parfois même de l'attaque.[...] (Mais) j'aimerais entraîner au niveau professionnel. Là, mon club est amateur, les gars s'entraînent seulement le mardi soir et le jeudi soir. Donc j'ai vraiment envie de devenir coach à plein temps." En déclarant cela, il ajoute qu'il aimerait bien retourner en France. Au-delà de l'amour qu'il exprime pour notre territoire, des idées de postes d'entraîneur paraissent tout de même trotter dans son esprit. Marqué par son passage sur la Rade, il ne souhaite cependant pas s'inclure parmi les stars du club. Selon lui, il était "très loin des légendes" déjà présentes sur place. Questionné sur un éventuel retour à Toulon, il confie :

Entraîner Toulon, c’est le rêve, évidemment. S’ils me le demandent, je ferai très attention à la proposition, car Toulon est le club au sein duquel j’ai écrit mes plus beaux souvenirs. Avec ces trois Champions Cup, cette ville qui respire pour le rugby, les gens sont complètement fous de ce sport... J’aime profondément Toulon.”