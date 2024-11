RUGBY. Alldritt déclassé ? Le staff du XV de France livre ses explications

Grégory Alldritt a été aligné en tant que réserviste contre l’Argentine par le staff du XV de France. Laurent Sempéré explique la situation du Rochelais.

Moins de 48 heures après le match entre la France et l’Argentine, à Saint-Denis, le contexte s’épaissit autour de certains choix du staff. L’un des plus surprenants, c’est sûrement l’absence du Rochelais Grégory Alldritt de la feuille de match, ce vendredi 22 novembre.

Après la rencontre, l’entraîneur de la touche et des tâches spécifiques Laurent Sempéré a rencontré le Midi Olympique. Au cours d’une interview, il a détaillé la situation dans laquelle se trouvait Grégory Alldritt avec le XV de France.

En clair, le membre du staff des Bleus explique que le numéro 8 n’a pas complètement perdu sa place en Bleu. Pour lui, c’est surtout dû à la motivation, l’évolution et au bon état de forme de Charles Ollivon au cours de l’automne. À l’inverse du Rochelais, le Toulonnais est, lui, revenu sur la feuille de match et parmi les titulaires au fil des matchs.

Ainsi, le destin des joueurs semble lié sur cette tournée, mais le staff du XV de France ne veut pas parler de hiérarchie entre les deux. Plus précisément, l’ancien entraîneur du Stade Français argumente ainsi :

(Charles Ollivon) a eu une attitude très classe. Il est d’abord rentré en club pour jouer en Top 14. Il a ensuite été remplaçant contre les Blacks, il a fait une très belle rentrée qui lui a permis d’être titulaire contre l’Argentine. Tout sauf un hasard. C’est lié à son attitude et c’est un bel exemple pour le groupe.[...] (Cette situation) montre surtout la richesse de notre effectif. Greg a été titulaire lors des deux premiers matchs, Charles a montré qu’on devait compter avec lui. Par conséquent, Greg est sorti. Mais c’est juste de l’émulation. Ça reste deux leaders importants de l’équipe.”

Dans la suite de l’entretien, le journaliste du Midi Olympique embraye sur la notion de continuité, mise en avant régulièrement durant le premier mandat de Fabien Galthié. Il demande notamment si elle est toujours prioritaire ou si la politique de l’homme en forme a définitivement pris le dessus. Il confie alors que “l’équilibre entre ces deux notions est important.”

Selon lui, les joueurs n’ont pas “une épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque match.” La volonté de modifier le groupe des Bleus se voudrait plus fluide et moins punitive que ce qu’il peut paraître au sujet de certains joueurs. “Fabien est très attaché à ses joueurs et à ce concept.[...] Ce n’est pas un changement radical, c’est juste une évolution”, argue Laurent Sempéré.

Victorieux de ses trois matchs de l’Autumn Nations Series, le XV de France vise désormais en direction du Tournoi des VI Nations 2025. Avec trois déplacements (Angleterre, Irlande et Italie), la conquête du titre s’annonce particulièrement compliquée, mais Fabien Galthié et ses joueurs semblent bien décider à sacrer de nouveau cette belle génération du rugby français.

