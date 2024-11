''Il nous fallait une grosse victoire'' : pourquoi battre les All Blacks était si important pour Alldritt et le XV de France

Une victoire qui marque. Les Bleus ont battu les All Blacks dans un duel intense. Grégory Alldritt partage ses impressions et l’impact de ce succès pour l’équipe et les fans.

Samdi soir, le XV de France a marqué les esprits en s’offrant une victoire importante face aux All Blacks au Stade de France. Grégory Alldritt, troisième ligne et leader indiscutable des Bleus, est revenu pour Stade 2 sur cette rencontre intense et ce qu’elle signifie pour l’équipe comme pour les supporters français. Un match charnière qui, selon lui, dépasse le cadre sportif.

Un test d’envergure pour l'équipe de France

Pour Alldritt, cette confrontation avec la Nouvelle-Zélande n’était pas un match comme les autres. « C'est sûr qu'il est dans les cinq plus gros matchs. De toute façon, la Nouvelle-Zélande, c'est jamais une équipe facile à jouer », rappelle le Rochelais. Les tournées de novembre, où les Bleus amorcent leur saison internationale, sont souvent marquées par des affrontements relevés.

Cette fois encore, les Bleus n’ont pas été déçus : à la pause, malgré une belle résistance, ils accusaient un retard de 7 points. « On s’est dit à la mi-temps : on a tenu, mais on n’a pas réussi à s’imposer. Donc, on voulait remarquer vite. » C’est précisément ce qu’ils ont fait. Une touche bien maîtrisée dès la reprise a permis aux Français de retrouver leur dynamique et de faire basculer le match en leur faveur. « Pas de panique », souligne Alldritt, confiant dans l’expérience et la force mentale de l’équipe.

La force du collectif et des ajustements gagnants

Dans le vestiaire, les mots des coachs et des leaders ont joué un rôle clé. Mais pour Alldritt, c’est avant tout la capacité des joueurs à régler leurs propres problèmes qui a fait la différence : « Devant, on règle nos soucis de touche, de mêlée, derrière ils règlent les leurs. Et ensuite, on a un mot général des coachs. » Cette organisation a permis aux Bleus de revenir avec des solutions concrètes et l’énergie nécessaire pour renverser le cours de la rencontre.

Alldritt insiste aussi sur la richesse et la qualité du groupe. Avec des remplaçants capables de transformer le match, le staff tricolore a su faire des choix payants. : « Quand on voit la qualité qu'on a sur le banc, ça serait dommage de s'en priver. » Une gestion qui a été décisive, et que le numéro 8 valide même s'il n'a pas joué l'intégralité de la rencontre.

Une victoire pour les supporters et l’avenir

Au-delà du résultat, ce succès a une saveur particulière pour les joueurs et les fans. « Un match face aux Blacks, ça parle aux Français. Ça parle à nos supporters qui ont été juste extraordinaires », s’enthousiasme Alldritt, qui se souvient d’une Marseillaise mémorable au Stade de France. Offrir une victoire de cette ampleur aux supporters, c’est aussi renforcer les liens avec un public passionné et exigeant.

Pour le troisième ligne, ce match est une étape essentielle dans la progression du XV de France. « Il nous fallait une grosse victoire », confie-t-il. De quoi construire de la confiance pour la suite des échéances internationales et affirmer les ambitions des Bleus sur la scène mondiale. Une chose est sûre : cette équipe, portée par des compétiteurs acharnés, a encore beaucoup à offrir.

Cette victoire face aux All Blacks n’est pas seulement un exploit sportif, mais une déclaration d’intentions. À l’image d’un Grégory Alldritt déterminé, les Bleus montrent qu’ils sont prêts à relever tous les défis. Lesquels se présenteront rapidement puisqu'il faudra aller batailler en Angleterre et en Irlande lors du prochain Tournoi des 6 Nations.