Quel bilan en 2024 pour l'équipe de France avant une année 2025 de tous les dangers ?

Deux défaites seulement en 2024 : le bilan est flatteur pour les Bleus de Fabien Galthié. Un Tournoi compliqué et des tests ardus attendent une équipe qui veut s'imposer en 2025.

Le XV de France de Fabien Galthié a terminé sa tournée sur un succès face à l'Argentine. Les Bleus ont enchaîné trois succès cet automne. Et mieux terminé l'année qu'il ne l'avait commencé. Pour rappel, les Tricolores avaient été battus sèchement par l'Irlande lors de la première journée du 6 Nations. Un revers 38 à 17 sur la pelouse de Marseille qui avait fait mal à la tête des Français. Lesquels avaient ensuite eu toutes les peines du monde à s'imposer en Ecosse (16-20) avant de concéder un nul 13 partout face à l'Italie à Lille. Passant tout proche d'une défaite. C'est le poteau qui avait sauvé les hommes de Galthié.

Un Tournoi 2024 mitigé pour l'équipe de France

Une rencontre qui avait eu le mérite de les réveiller. C'est le Pays de Galles qui avait fait les frais des intentions françaises à Cardiff (45 à 24). Avant une victoire étriquée 33 à 31 aux dépens de l'Angleterre à Lyon. Un Tournoi mitigé pour l'équipe de France qui avait tout de même terminé à la deuxième place avec trois succès au compteur. Quelques mois plus tard, le 15 de France amputé de ses joueurs premiums s'est envolé en Amérique du Sud pour y défier l'Argentine à deux reprises et l'Uruguay. Dans un contexte difficile, les Tricolores ont décroché deux succès en trois rencontres. S'inclinant 35 à 23 lors du second test face aux Pumas.

Le bilan comptable est donc positif pour les Tricolores avec seulement deux revers en 2024. "À la fin de l'année 2024, on est toujours à 80 % de victoires, ce qui n'est jamais arrivé dans le rugby français", a commenté Fabien Galthié via L'Equipe au sortir du match remporté face aux Argentins vendredi.

En cas de défaite, l'année 2024 serait la pire pour Fabien Galthié en termes de ratio de victoires, seulement 60%. En revanche, en cas de succès, les 70% de victoires resteraient au-dessus des 63% de 2021, mais derrière les 78% de 2020, les 79% de 2023 et les 100% de 2022 #FRAARG November 22, 2024

80 % pour le boss des Bleus, 70 % pour les autres. Pourquoi vous demandez-vous surement ? Et bien cela dépend du nombre de rencontres pris en compte dans le calcul. Sur le site de la FFR, le match contre l'Uruguay, joué en semaine, n'est pas au planning. Et ne semble pas compter comme une sélection aux yeux de certains. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Galthié, ça veut dire beaucoup. On sait à quel point le technicien aime la data. Et 80 %, c'est quand même plus cliquant de 70. Mais au bout du compte, on constate surtout que l'équipe de France n'a perdu que deux fois en 2024. Un bilan satisfaisant et conforme aux résultats depuis la prise de fonction de Galthié en 2020.

2025, l'année de tous les dangers pour les Bleus

Des performances qui vont aider Antoine Dupont et ses coéquipiers à travailler dans la sérénité sur des bases solides. Car 2025 sera à n'en pas douter une année très relevée. Pour rappel, les Tricolores se déplaceront trois fois durant le Tournoi. En Angleterre, en Italie puis en Irlande. Trois déplacements qui vont s'enchaîner entre la deuxième et la quatrième journée. Ce sera un test aussi bien physique que mental face à des Nations qui rêvent de battre les Bleus. Jamais la France n'a perdu trois fois de suite avec Galthié à sa tête. La dernière fois, c'était en 2018 lors de la tournée en Nouvelle-Zélande avec cinq revers de rang.

Des All Blacks que la France retrouvera l'été prochain avec trois chocs au compteur. Une tournée aux antipodes qui s'annoncent très compliquée pour une équipe tricolore une fois de plus privée de ses cadres. Puis, il faudra accueillir l'Afrique du Sud dès le début des tests de novembre. Les Fidji puis l'Australie se présenteront finalement à Saint-Denis.

Si on ne sait pas encore combien de matchs le XV de France va remporter en 2025, on sait que les Bleus vont devoir faire preuve de résilience et de détermination pour traverser cette année pleine d'obstacles. Une préparation idéale pour permettre à cette équipe d'aller décrocher ce titre mondial qui lui tend les bras.