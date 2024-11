RUGBY. Alerte rouge pour Beauden Barrett, le All Black forfait contre le XV de France ?

Les All Blacks pourraient perdre Beauden Barrett pour le reste de la tournée d’automne. L’ouvreur néo-zélandais est victime d’une commotion.

La Nouvelle-Zélande s’inquiète pour son génie. Ce samedi 2 novembre, Beauden Barrett était aligné à l’ouverture lors du choc entre les All Blacks et l’Angleterre à Twickenham. À 33 ans, il a aidé son équipe à s’imposer (22-24) pour son premier match de l’année sur le Vieux continent.

Cependant, la bonne prestation du Néo-Zélandais de 33 ans a été entachée par une sortie inquiétante, peu après l’heure de jeu. En effet, le médecin de la rencontre a demandé à ce que Beauden Barrett sorte pour effectuer un protocole commotion. Malheureusement pour le joueur, il n’a pas répondu favorablement à ce dernier.

Ainsi, si les prochaines étapes confirment du protocole confirment bel et bien la commotion, Beauden Barrett ne pourra pas reprendre le rugby avant une période de repos obligatoire de 12 jours. Une telle absence le ferait obligatoirement rater la rencontre contre l’Irlande, le 8 novembre prochain à Dublin.

Le staff néo-zélandais considère déjà que l’ancien Meilleur joueur du monde World Rugby ne fait pas partie de ses plans pour le prochain match. De plus, le talonneur Codie Taylor, également touché à la tête, sera également absent contre l’Irlande.

Des risques sérieux pour Beauden Barrett ?

Dans le cas de Beauden Barrett, cette blessure inquiète particulièrement. En effet, le champion du monde 2015 a des antécédents au sujet des commotions. En 2022, il avait notamment confié au journal L’Équipe qu’il avait sérieusement pensé à arrêter sa carrière en 2021, après une grosse commotion. L'ouvreur a été victime d'au moins quatre commotions sur les trois dernières années.

Ainsi, même s’il pourrait techniquement postuler contre la France le 16 novembre prochain, soit dans 13 jours, la prudence reste de mise. Scott Robertson et son staff n’ont pas assuré que leur ouvreur titulaire serait au rendez-vous. Actuellement, Damian McKenzie est pressenti pour le remplacer contre l'Irlande, lui qui était rentré en cours de match face à l’Angleterre.

Actuellement, les All Blacks s’interrogent sur leur vivier au poste de demi d’ouverture. En effet, au-delà de Beauden Barrett et Damian McKenzie (brillant avec les Chiefs à ce poste, mais moins convaincant en sélection), la concurrence ne se bouscule pas. Alors que Richie Mo'unga n’est plus éligible, le XV à la fougère argentée se dirigerait vers des solutions plus modestes, Ruben Love (23 ans, Hurricanes) et Harry Plummer (26 ans, Blues).

