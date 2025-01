RUGBY. Adieu les Bleus ! Après 17 sélections, ce golgoth refuse le XV de France

Après plusieurs années sans sélection, l’international du XV de France Yacouba Camara a tourné le dos aux Bleus pour rejoindre une sélection inattendue.

C’est une nouvelle inattendue, mais apparemment réfléchie. Ce samedi 18 janvier, le journal L’Équipe a indiqué que le troisième ligne polyvalent Yacouba Camara (1,95 m pour 112 kg) ne porterait plus le maillot frappé du coq. En effet, ce dernier aurait fait le choix de s'écarter du XV de France pour représenter le Mali, dans les années à venir.

Yacouba Camara loin du XV de France

De plus, cette décision avait de quoi surprendre. En effet, Yacouba Camara réalise un début de saison très convaincant avec les Cistes. Le joueur de 30 ans brillait aussi par sa grande polyvalence, puisqu’il est capable de jouer à tous les postes, du numéro 4 au numéro 7.

Selon de nombreux observateurs, son retour du côté de Marcoussis était plus que probable. Cependant, le joueur a pris les devants. Il aurait appelé, de lui-même, Fabien Galthié ce lundi pour lui manifester sa volonté de changer de nationalité sportive. Au-delà même de performances à venir sur le terrain, il souhaiterait aussi contribuer au développement du rugby malien.

Par le passé, celui qui a été formé à l’AC Bobigny 93 et au Rugby Club Massy Essonne était déjà l’un des porte-étendard du rugby malien. Il y a plusieurs années, il avait déjà été en contact avec la fédération locale. Cette dernière l’avait également publiquement félicité pour sa participation au mondial 2029.

Cependant, Yacouba Camara pourrait attendre encore longtemps avant de porter les couleurs du Mali. En effet, le pays n’est pas qualifié pour la Rugby Africa Cup 2025 et n’a pas non plus participé aux derniers repêchages de la compétition. Comme pour la quasi-totalité des sélections africaines, les rencontres internationales se font très rares depuis la pandémie de Covid_19, même si des rencontres de clubs continuent de maintenir l’étincelle du rugby à Bamako et dans le reste du pays.

Par le passé, le joueur du Montpellier HR avait porté le maillot du XV de France à 17 reprises. Sa dernière apparition en Bleu, remontait à la Coupe du monde 2019, au Japon. Souvent gêné par les blessures, le natif d’Aubervilliers était un élément récurrent des groupes de Guy Novès et Jacques Brunel.

Après plus de cinq ans sans appel en sélection, Yacouba Camara peut donc postuler pour une autre sélection, à condition qu’il soit originaire du pays correspondant. Pour l’ancien du Stade Toulousain, cette case est d’ores et déjà cochée puisque ses parents viennent du Mali, toujours selon L’Équipe. Bon vent au Montpelliérain, en espérant que ses ambitions prennent forme de l'autre côté de la Méditerranée.

