XV DE FRANCE. 8 changements, 1 ovni, Galthié dévoile sa liste : quels joueurs ont disparu depuis 2024 ?

En douze mois, beaucoup de choses ont changé pour le rugby français. Pas moins de huit joueurs sont sortis du groupe appelé par Galthié pour préparer le Six Nations

Fabien Galthié a dévoilé la liste des 42 joueurs qui prépareront le Tournoi des Six Nations 2025. Entre surprise, retour et confirmation, cette annonce est également l’occasion de faire une comparaison avec le groupe qui avait préparé le Tournoi l’année dernière.

À l’époque, les accords entre la LNR et la FFR étaient bien différents puisque le sélectionneur ne disposait « que » de 34 joueurs, soit huit de mois qu’aujourd’hui. De plus, le contexte était bien différent. La France venait de perdre « sa » Coupe du Monde et se devait de gagner à tout prix.

Autant dire que cela laissait peu de place aux surprises contrairement à la liste de 2025. Autre particularité, Antoine Dupont avait fait l’impasse sur le Tournoi, préférant se préparer pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

En l’espace d’un an, la hiérarchie à certains postes a beaucoup évolué. Au point que pas moins de huit joueurs sont sortis de la liste entre 2024 et 2025. Tout cela sans compter les blessures de Charles Ollivon, Jonathan Danty et Gaël Fickou.

Des changements dans le cinq de devant

La première ligne fait partie des postes ayant le plus bougé. Laclayat, Barlot et Sébastien Taofifenua sont tous les trois sortis du groupe. En deuxième ligne, les Parisiens Paul Gabrillagues et Cameron Woki n’ont pas été rappelés non plus. Ils subissent certainement les contre-performances de leurs clubs.

Des cas particuliers chez les trois-quarts

La surprise au poste de demi d’ouverture en 2024 s’appelait Antoine Gibert, passant devant Hastoy et Berdeu dans la hiérarchie. En un an, la situation s’est totalement inversée pour lui. Le Racing 92, autrefois leader du Top 14 est désormais dans le ventre mou et Owen Farrell et Dan Lancaster lui sont systématiquement préférés.

Melvyn Jaminet, cadre des Bleus à ce moment-là, a lui aussi disparu des radars depuis ses affaires extra-sportives en Argentine lors de la tournée d’été. Il retrouvera les terrains dans les prochaines semaines sous le maillot du RCT après avoir purgé sa longue suspension.

En 2025, quelques « ovnis » ont émergé ici ou là. Devant, Beria, Brennan et Gazzotti découvrent peu à peu le groupe France. Derrière, Léo Barré a émergé et représente une sérieuse option à l’arrière en l’absence de Jaminet. Romain Buros aurait également pu faire partie du groupe sans sa blessure à Exeter. Mais Gaël Dréan et Noah Néné sont certainement les deux joueurs les plus inattendus de cette liste. Personne n’aurait pu prédire leur présence il y a un an.

C’est d’ailleurs pour cela que l’on adore le rugby, il est fait de rebondissements et tout va très vite. Les joueurs doivent batailler pour conserver leur place dans le groupe France, car la concurrence est de plus en plus féroce. Qui sait quels noms seront présents dans la liste de 2026 ?