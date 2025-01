6 Nations. Rabah Slimani, 'l'espion' de Galthié ? Un atout stratégique pour le XV de France

6 Nations : Slimani, un atout stratégique ? En pleine forme avec le Leinster, Rabah Slimani retrouve les Bleus. Une décision qui alimente les débats, notamment sur son rôle face à l'Irlande.

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, ne cesse de surprendre. Dernière trouvaille en date : rappeler Rabah Slimani pour le prochain Tournoi des 6 Nations.

6 Nations 2025 : 42 noms, une mission, Galthié compte sur la jeunesse et le talent pour remporter le TournoiUne décision qui, malgré les absences de Sipili Falatea et Demba Bamba, fait parler, surtout en Irlande, où Bernard Jackman, ancien international et entraîneur, s'interroge : Slimani, pilier du Leinster, pourrait-il jouer un rôle d’infiltré au sein des Bleus ?

Slimani, le retour

Pour Bernard Jackman, ce retour inattendu a de quoi intriguer. Sur le podcast RTÉ Rugby, il a déclaré : « C’est assez créatif de la part de Galthié, chapeau à lui. Slimani a été excellent, élu joueur du mois du Leinster en décembre. Il a brillé en tant que titulaire mais aussi comme impact player en sortie de banc. » Mais Jackman soulève une autre question : quelle sera la place de Slimani dans l’équipe lors de la semaine cruciale face à l’Irlande ?

Agent double ou simple pilier ?

Avec ses entraînements au quotidien aux côtés des stars irlandaises comme Andrew Porter ou Tadhg Furlong, Slimani pourrait devenir une mine d’informations pour le staff tricolore. « Donnera-t-il de précieuses infos sur le jeu irlandais et ses joueurs ? » se demande Jackman. « C’est une approche audacieuse et fascinante de la part de Galthié. » Et on connaît l’importance du moindre détail dans ce sport de haut niveau. Qui plus est en mêlée.

Le retour d’un joueur évoluant hors du Top 14 est une rareté pour le XV de France. Jackman souligne que cela pourrait ouvrir une brèche. « Imaginez des joueurs et agents disant : "On peut aller jouer en Premiership, être une star et toujours prétendre au maillot bleu". Ça pourrait poser problème aux clubs français. »

Plus appelé depuis 2019, où se situe le revenant Rabah Slimani dans la liste des records du XV de France ?Slimani, pilier expérimenté, n’a plus rien à prouver sur le terrain. Mais dans les coulisses, son rôle pourrait s’avérer décisif pour le choc contre l’Irlande. Espion ou pas, le choix de Galthié fait déjà parler.

Le XV de France début le Tournoi le 31 janvier face au Pays de Galles. Les Tricolores n'affronteront l'Irlande que lors de la 4e journée. Avant cela, ils devront défier l'Angleterre et l'Italie devant leurs supporters. Le choc à Dublin est programmé le 8 mars avant un dernier match contre l'Ecosse au Stade de France.