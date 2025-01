6 Nations 2025 : 42 noms, une mission, Galthié compte sur la jeunesse et le talent pour remporter le Tournoi

Le Tournoi des 6 Nations est lancé ! Fabien Galthié a dévoilé les 42 noms pour préparer la compétition. Une équipe solide et ambitieuse malgré l'absence de certains cadres.

Le rideau est levé ! Fabien Galthié a enfin dévoilé la liste des 42 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2025. Avec des absences de poids comme Gaël Fickou, Jonathan Danty ou encore Charles Ollivon, la tâche s’annonce corsée pour le XV de France. Lequel se déplacera à trois reprises en cette année impaire. Mais que les supporters se rassurent : le réservoir tricolore regorge de talents prêts à briller sur la scène européenne.

Une mêlée solide malgré les forfaits

Devant, les piliers et talonneurs font la part belle à la continuité avec Julien Marchand et Peato Mauvaka en leaders d’un pack toulousain toujours dominant. Cyril Baille et Uini Atonio apportent leur expérience, tandis que Girorgi Beria et Rabah Slimani profitent de certaines absences et s'invitent à Marcoussis. Quant à Emmanuel Meafou, il vivra son deuxième Tournoi dans la peau d'un titulaire en puissance.

Des jeunes prêts à briller

En troisième ligne, la concurrence s’annonce féroce avec des cadres comme Anthony Jelonch et Grégory Alldritt, mais aussi des jeunes loups comme Marko Gazzotti et Oscar Jegou. Leur capacité à casser les lignes pourrait faire basculer des rencontres serrées.

Chez les trois-quarts, Antoine Dupont est évidemment de la partie, tout comme Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Le Bordelais fait son retour dans le groupe après "l'histoire" de novembre. Le sélectionneur a confié qu'il avait besoin de l'ouvreur de l'UBB.

Mais les regards se tourneront aussi vers son coéquipier Nicolas Depoortere ou le Palois Emilien Gailleton, prêts à dynamiter les défenses adverses à l'instar de Louis Bielle-Biarrey. L'ailier girondin pourrait être l'une des stars de cette édition 2025. Lui qui enquille les essais comme des perles en Top 14 comme en Champions Cup.

Objectif : remporter le 6 Nations

Avec ce groupe mêlant jeunesse et expérience, Galthié garde le cap : viser un nouveau titre et pourquoi pas un nouveau Grand Chelem. Malgré les absences notables, la profondeur du rugby français donne de solides raisons d’y croire.

Rendez-vous le 31 janvier pour le coup d’envoi contre le Pays de Galles. Les Bleus iront ensuite défier l'Angleterre, puis l'Italie et l'Irlande. Un triptyque qui va mettre à mal le collectif tricolore avant d'accueillir l'Écosse. Mais les protégés de Galthié ont les armes, l'envie et le talent pour s'imposer à Saint-Denis comme en terre hostile.