RUGBY. A vos agendas ! Le calendrier complet du Top 14 2023/2024 dévoilé !

Le calendrier complet des matchs de TOP 14 pour la saison 2023-2024 a été dévoilé. Préparez-vous à vivre une année intense, riche en émotions et en moments inoubliables.

Pour rappel, le calendrier de la Pro D2 a également été présenté par la LNR. Pro D2. Le calendrier dévoilé, des matchs de rugby le mardi et le mercredi en 2023/2024L'Aviron Bayonnais, l'équipe surprise de la dernière édition qui s'est qualifiée pour la Champions Cup pour la première fois de son histoire, ouvrira le bal face au Stade Toulousain, champion de France en titre, le vendredi 18 août à 21h (Les horaires des matchs sont susceptibles de changer).

Une première journée palpitante

La première journée de championnat nous réserve déjà de véritables chocs. Le double champion d'Europe en titre, le Stade Rochelais, se mesurera au Montpellier Hérault Rugby, champion de France en 2022. Les demi-finalistes malheureux de la saison dernière, l'Union Bordeaux-Bègles et le Racing 92, se retrouveront également pour un duel au sommet. Pendant ce temps, le LOU Rugby affrontera le Rugby Club Toulonnais, et le promu Oyonnax Rugby accueillera l'ASM Clermont Auvergne pour son grand retour dans l'élite.

Toutefois, après seulement trois journées, une pause sera observée dans le TOP 14 pour laisser place à la Coupe du Monde. Le championnat reviendra en force le dimanche 29 octobre avec un "Super Dimanche Rugby" proposant des affiches tout simplement magnifiques.

Fan Days, Boxing Day, du spectacle au rendez-vous

Le bonheur des supporters sera à l'honneur lors des Fan Days (J7, weekend du 18 novembre), avec des derbies alléchants tels que le Stade Français Paris contre le Racing 92, le Stade Rochelais contre l'Union Bordeaux Bègles, Oyonnax Rugby contre le LOU Rugby, ou encore l'Aviron Bayonnais contre la Section Paloise.

Le traditionnel Boxing Day (week-end du 30 décembre, J11) s'annonce palpitant, avec une revanche de la finale du TOP 14 2023 entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain. Les champions d'Europe rochelais et les champions de France toulousains s'affronteront à nouveau lors de l'avant-dernière journée du championnat, le week-end du 1ᵉʳ juin (J25), tandis que la saison régulière se clôturera le week-end du 8 juin avec la 26ᵉ journée.

Et bien sûr, nous aurons droit à la phase finale, où rebondissements et suspense sont les maîtres-mots ! Les demi-finales du TOP 14 se tiendront le week-end du 22 juin 2024, et le champion de France aura l'honneur de soulever le mythique bouclier de Brennus le week-end du 29 juin prochain au Vélodrome de Marseille. Préparez-vous à vibrer, à encourager vos équipes préférées et à vivre des moments de pure intensité tout au long de cette nouvelle saison du TOP 14.