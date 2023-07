Pro D2. Le calendrier dévoilé, des matchs de rugby le mardi et le mercredi en 2023/2024

La Ligue nationale de rugby a dévoilé le calendrier de la Pro D2 pour la saison 2023/2024. Des matchs se joueront le mardi et le mercredi en début d'exercice.

La Ligue Nationale de Rugby a dévoilé le calendrier de la saison 2023-2024 de Pro D2. Un exercice particulier puisque impacté par la Coupe du monde. En effet, en raison des matchs du mondial programmés en septembre et en octobre, plusieurs journées de championnat vont être bousculées. Dès la quatrième journée, des rencontres de Pro D2 se joueront le mercredi voire le mardi en ce qui concerne la 5 puis la 6 journée. Pour rappel, le Mondial a lieu en France du 8 septembre au 28 octobre. RUGBY. Les Access Matchs débarquent en Nationale !Le coup d'envoi de cette saison 2023/2024 sera donné le 18 août. Une reprise avancée par rapport à l'an passé où la première journée avait été programmée le 26 août. On terminera également plus tard. Jouée fin mai cette année, la finale aura lieu le week-end du 7 au 9 juin. On pourrait retrouver SU Agen et le CA Brive, deux anciens pensionnaires de Top 14, qui s'affronteront dès la première journée de championnat. "Le promu Valence-Romans se déplacera sur le terrain de l'US Montalbanaise tandis que l'US Dax fêtera son retour en PRO D2 en accueillant Provence Rugby", note la LNR.

Notez que l'on ne sait toujours pas qui de Grenoble ou de Carcassonne évoluera en Pro D2. Une situation compliquée pour les deux formations. Le FCG a fait appel de sa relégation administrative et sera fixé en fin de semaine. Pour rappel, et pour la première fois, un Access Match aura lieu entre le finaliste de Nationale et le 15ᵉ de PRO D2, rencontre organisée sur le terrain de l'équipe de Nationale, le weekend du 1ᵉʳ juin.