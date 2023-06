RUGBY. Les Access Matchs débarquent en Nationale ! Une chance de plus de monter en Pro D2 !

La Fédération française de rugby a dévoilé l’organisation et la composition des poules des compétitions fédérales pour la saison 2023-2024, et notamment de la Nationale.

Ces dernières saisons, l'Access Match entre le finaliste perdant de Pro D2 et le 13e de Top 14 ont donné à lieur à des rencontres palpitantes. Un format qui a notamment souri à l'USAP, avec deux succès face au Stade Montois en 2022 puis contre Grenoble il y a quelques semaines. Sachez que ce match de la dernière chance a été ajouté à la Nationale dès la saison prochaine. Ainsi, le finaliste perdant de Nationale affrontera le club classé à la 15ème place de PRO D2. La rencontre se déroulera en match sec sur le terrain de l’équipe de NATIONALE comme c'est le cas pour le club de Pro D2 qui affronte le 13e de Top 14. Le vainqueur évoluera en PRO D2 et le perdant en Nationale pour la saison 2024/2025. Le match est programmé sur le week-end des 1er – 2 juin 2024 (temps de repos identique pour les 2 clubs).



Il y aura également un Access Match entre le club classé à la 13ème place de NATIONALE et le finaliste perdant de Nationale 2. Son vainqueur sera promu à l'échelon supérieur. Un championnat qui se jouera à 14 clubs répartis dans une poule unique. 26 journées sont au programme. Elles verront le 1er et le 2ème directement qualifiés pour les ½ finales avec l'avantage de jouer à la maison. Les formations classées de la 3e à la 6e passeront pas la case barrage. Les matchs se dérouleront également sur le terrain du mieux classé. La finale se déroulera sur un terrain neutre qui sera déterminé suite à un appel à candidature.

Les clubs engagés en Nationale :

BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY

C A PERIGOURDIN

C S BOURGOIN JALLIEU

C S VIENNE RUGBY

R C NARBONNE MEDITERRANEE (4845S)

RUGBY CLUB DE SURESNES - HAUTS DE SEINE

RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU

RUGBY CLUB MASSY ESSONNE

S C ALBI (5279N)

STADE NICOIS

STADE OLYMPIQUE CHAMBERIEN RUGBY SAVOIE MONT-BLANC

STADO TARBES PYRENEES RUGBY

U S BRESSANE

F C GRENOBLE

Notez que pour l'heure, c'est bien le FC Grenoble qui est relégué en Nationale et non Carcassonne. Finaliste de la Pro D2, le club isérois a été sanctionné par l'A2R en raison de problèmes financiers. La formation dauphinoise a fait appel de la décision avec notamment l'arrivée de nouveaux fonds. Cependant, l'audience n'aura lieu que le 6 juillet. Une situation compliquée à gérer pour Grenoble comme pour Carcassonne alors que l'heure de la reprise sonne. La première journée de Nationale est fixée au week-end du 26/27 août.