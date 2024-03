RUGBY. A 36 ans, Toby Arnold sort de sa retraite pour un ultime défi relevé

Toby Arnold s'est engagé en Super Rugby. Il vient remplacer Leigh Halfpenny en tant que joker médical.

Les anciens pensionnaires des élites françaises qui rechaussent les crampons en Super Rugby au crépuscule de leur carrière, on commence à y être habitués. Ainsi, ces dernières saisons, l'on vit l'ancien vannetais John Afoa regoûter aux joies de sa jeunesse en s'engageant aux Crusaders à 39 piges.

Aussitôt parti de Pro D2, ce vieux briscard bat un record insolent en Super Rugby

Alors que celui qui fut joker coupe du monde du Stade Toulousain, Owen Franks, en fit de même cette saison, pour boucler la boucle d'une carrière longue comme le bras.

Mais découvrir la principale compétition sudiste à 35 ans passés est, pour ainsi dire, extrêmement rare. La légende galloise Leigh Halfpenny pensait bien le faire en s'engageant à Christchurch pour cet exercice 2024, mais l'ancien toulonnais s'est lourdement blessé à l'épaule en match de pré-saison face au Munster et ne reviendra, au mieux, que pour les phases finales s'il y en a (les Saders ont perdu leurs 4 premiers matchs).

VIDEO. Super Rugby. Septuples champions, les Crusaders à genoux après une nouvelle défaite historique

Pour le remplacer et après quelques tergiversations, les septuples champions en titre du Super Rugby ont finalement choisi d'engager un ancien du Top 14 : Toby Arnold. Quatre mois après avoir quitté Lyon, où il a passé onze saisons (2013-2023), l’arrière néo-zélandais s’est engagé en tant que joker médical.

VIDEO. Le petit gallois Leigh Halfpenny en mode Ma'a Nonu pour l'ardent haka des Crusaders face au Munster

Et va donc, à 36 ans bien tassés, découvrir une compétition qu'il n'a jamais disputée : le Super Rugby. Avant son départ pour l'Europe, l'enfant du Waikato n'avait en effet jamais eu sa chance dans cette compétition légendaire, en dépit d'une poignée de matchs en Air Cup (ancêtre du Bunning NPC) et de belles promesses avec les All Blacks à 7.

Les Crusaders nous informent qu'Arnold est arrivé dans leur centre d’entraînement la semaine passée et devrait vite intégrer le groupe des 23, à l'arrière ou à l'aile. À des postes où manque aussi la machine à marquer Will Jordan.

VIDEO. Top 14 - Toby Arnold fait exploser Josua Tuisova à l'impact

Pour rappel, Arnold ne manque pas d'expérience avec plus de 220 matchs disputés et une Challenge Cup remportée en 2022 avec le LOU. La flèche néo-zélandaise est d'ailleurs le meilleur marqueur de l’histoire du club avec 75 essais inscrits, même si Baptiste Couilloud (60) se rapproche de mois en mois...