VIDEO. Le petit gallois Leigh Halfpenny en mode Ma'a Nonu pour l'ardent haka des Crusaders face au Munster

L'ancien toulonnais et légende galloise aux 105 capes Leigh Halfpenny, a réalisé le premier haka de sa vie. Et c'était face au Munster, qu'il a affronté des dizaines de fois.

Si vous avez été branché de près à l’actualité rugbystique ces derniers mois, vous savez probablement que la légende galloise aux 105 sélections Leigh Halfpenny est parti s’offrir un ultime défi exotique. Non pas au Japon pour brasser des millions ou en Major League pour vivre le rêve américain, mais bel et bien en Nouvelle-Zélande, au sein de la mythique franchise des Crusaders.

Au lendemain de la victoire de l’Irlande sur la France en ouverture du 6 Nations, le Munster accueillait en effet les Rouges et Noirs de Christchurch dans le magnifique écrin du XXX de Cork, plein comme un œuf pour l’occasion. L’antre traditionnellement réservée au football gaélique comptait quelque 41 000 personnes en tribunes !

Je suis très enthousiaste, comme tous les autres. Des voyages comme celui-ci n'arrivent pas très souvent et c'est une excellente occasion de nous mettre à l'épreuve. C'est aussi un excellent moyen pour notre équipe de se rapprocher en début de saison et de passer du temps dans des villes plutôt cool, de jouer devant des supporters enthousiastes et de découvrir des stades incroyables" - le capitaine Quinten Strange.

Au-delà de voir ce choc Nord/Sud inédit, l’autre fait exceptionnel fut donc de voir ce bon vieux Halfpenny réaliser un intense haka aux côtés de ses coéquipiers. Au milieu du Takina Te Kawa, le Gallois de 35 ans était même comme un poisson dans l’eau, et fut presque effrayant !



Malgré toutes sa bonne volonté et en attendant de voir son premier tatouage maori sur le bras, l'ancien canonnier de la Principauté n'a pas pu empêcher la défaite d'un rien (21 à 19) face au Munster. A l'issue d'un match haletant et spectaculaire, qui fut non sans rappeler les rencontres locales des Lions Britanniques lors de leur tournée dans le Pacifique en 2017, les NZ ont en effet manqué la transformation du match nul.



Pêle-mêle, on notera dans ce match le doublé de Gavin Coombes, dont il est invraisemblable qu'il soit toujours boudé par Andy Farrell. Mais aussi l'essai exceptionnel conclu par Mitchell Drummond, conclu à l'issue de relance de 70 mètres ou Chai Fihaki et Macca Springer (deux noms à retenir en vue du Super Rugby 2024) furent superbes. On en redemande !