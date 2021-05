Vidéo. Leigh Halfpenny vs Damian McKenzie : qui est le plus précis au pied ?

Dans une vidéo publiée par la chaine YouTube World Rugby, Halfpenny affronte McKenzie dans un duel au pied. Alors, plutôt team Gallois ou team All Blacks ?

D’un côté, Halfpenny, 32 ans et 95 sélections pour 778 points avec le Pays-de-Galles. De l’autre, McKenzie, 26 ans et 27 sélections pour 80 points avec les All Blacks. C’est un peu l’élève contre le maître. Les deux joueurs sont de véritables dangers, mais ce qui les rassemble, c’est leur jeu au pied. Et ça tombe bien, car World Rugby les a testés à ce jeu-là. A noter que les deux joueurs ne s’affrontent pas directement. L’un est en Nouvelle-Zélande, l’autre au Pays-de-Galles.

Avant l’exercice, les deux rugbymen se sont d’abord confrontés en pénalités. Une pénalité réussie vaut 10 points. Les deux ont trois tentatives, et à ce défi-là, c’est une égalité parfaite : 30 partout

Maintenant, place au challenge de chandelles. Celui-ci est simple. Une cible est placée sur le terrain, et dans cette cible, il y a trois zones. La première, la plus large vaut 5 points. La deuxième, plus serrée, en vaut 10. Et la dernière, la bulle, en vaut donc 15. Chacun des deux joueurs doit taper une chandelle et la réceptionner sur la cible. Ils ont cinq tentatives pour gagner le plus de points, et ainsi remporter le challenge. Avant le jeu, il y a un échange de politesse entre les deux buteurs. « C’est un grand joueur de rugby, probablement l’un des butteurs les plus précis au monde », encense l’ouvreur néo-zellandais. « Damian est un joueur de rugby au jeu complet et est superbe en attaque. Il est une vrai menace balle en main », répond l’arrière gallois.

Sur le premier coup de pied, Leigh retombe sur la deuxième zone. Il rajoute donc dix points à son score, qui s’élève désormais à 40. Damian, lui, rate totalement sa première chandelle. 40 à 30 pour le gallois. Sur sa deuxième tentative, Halfpenny récupère le ballon sur la première zone et remporte cinq points, tout comme son adversaire. Et après les 5 essais, c’est le Britannique qui remporte le challenge, et de peu : 70 à 65 ! « C’était un défi très difficile », admet d’ailleurs l’expérimenté joueur des Scarlets.