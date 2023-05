Aussitôt parti de Pro D2, ce vieux briscard bat un record insolent en Super Rugby

À peine la demi-finale de Pro D2 perdue face à Oyonnax que le pilier John Afoa est de retour aux affaires, cette fois-ci avec les Crusaders en Super Rugby.

Quand va-t-il s’arrêter ? À 39 ans et 223 jours, l’ancien pilier de Vannes John Afoa est devenu le joueur le plus âgé à disputer une rencontre de Super Rugby. Un record. Il avait fait ses débuts dans cette même compétition en 2004 avec les Blues et il était resté au club jusqu’en 2011. Mais l’histoire est encore plus dingue quand on sait que ce même John Afoa était titulaire lors de la demi-finale de Pro D2 entre Oyonnax et Vannes la semaine dernière.

Il s’agissait là de son dernier match avec le club breton, lui qui avait l’ambition de rentrer dans son pays natal, la Nouvelle-Zélande. Et désormais, le champion du monde 2011 évolue du côté des Crusaders jusqu’à la fin de la saison. Donc pas le temps de prendre quelques jours de congés, lui qui est arrivé jeudi à Christchurch. Son entraîneur, Scott Robertson a décidé de le titulariser dès ce samedi pour la rencontre entre les Crusaders et les Waratahs. Il a ainsi pu pallier les nombreuses blessures des piliers déjà au club. En effet, Joe Moody (cheville), George Bower (genou) et Fletcher Newell (pied) ont d’ores et déjà terminé leur saison. Finlay Brewis, touché à l’épaule, est, lui aussi, dans l’incapacité de jouer. Finalement, cette arrivée s'est faite dans le meilleur des timings, lui qui a déjà disputé 22 matchs avec Vannes cette saison.