RUGBY. À 36 ans, l’ex-Toulousain Charlie Faumuina devrait disputer la Coupe du monde… mais loin des All Blacks !

À 36 ans, certains prennent une retraite bien méritée. Pour Charlie Faumuina, la Coupe du monde en France pourrait être son ultime baroud d’honneur.

Avec le titre de champion de France de Top 14, on pensait ne plus revoir Charlie Faumuina sur les prés français. Pourtant, l’ancien All Blacks semble s’être lancé une toute nouvelle aventure. En effet, le pilier droit capé à 50 reprises avec la Nouvelle-Zélande va porter le maillot des Samoas lors d’un test-match officiel.

Cette rencontre opposera la formation océanienne au Japon ce samedi 22 août afin de préparer les deux équipes au prochain mondial. Les deux formations se trouvent par ailleurs dans la Poule D du mondial hexagonal. Face aux Brave Blossoms, Charlie Faumuina portera le numéro 18 et commencera donc sur le banc.

Faumuina, un dernier voyage pour la fin ?

Il devrait logiquement remplacer une autre figure du Top 14. En effet, Paul Alo-Emile entamera le match à droite de la mêlée, le tout en tant que capitaine. Pour les Samoa, l’arrivée de l’ancien Toulousain est un renfort de poids, malgré une perte de vitesse sur sa dernière saison en Top 14. Souvent blessé et moins mobile, Dorian Aldegheri l’a doublé dans la hiérarchie locale.

Côté sélection, Charlie Faumuina n’a plus joué de match international depuis le 8 juillet 2017. C’était à l’occasion d’une tournée des Lions Britanniques en Nouvelle-Zélande. L’avant avait commencé chacun des matchs sur le banc. Depuis l’été 2020, il est sélectionnable avec les Samoa selon le règlement de World Rugby. Entre-temps, il a rejoint Toulouse pour y remporter 3 titres de champions de France et une Champions Cup. Il a disputé pas moins de 128 matchs avec le club rouge et noir.

Si Charlie Faumuina parvient à faire son trou et à convaincre le sélectionneur des Samoa Seilala Mapusua, il pourrait faire partie des sélectionnés au mondial. Si ce scénario se vérifie, il restera en Occitanie. Le camp de base des joueurs du Pacifique est basé à Montpellier. Hasard de la programmation, le pilier reviendrait même possiblement à Toulouse. En effet, les Samoa affrontent le Japon le jeudi 28 septembre au Stadium.

