RUGBY. 173 matchs, 72 essais, Simon Zebo, légende du Munster va raccrocher les crampons

À 34 ans, Simon Zebo met fin à sa carrière. Avec 72 essais en 173 matchs, il quitte le rugby à la fin de la saison, après une carrière brillante en club et en sélection.

Simon Zebo, véritable icône du Munster et joueur adoré des supporters, a annoncé qu'il raccrocherait les crampons à la fin de la saison. Cette décision marque la fin d'une carrière exceptionnelle, riche en exploits et en souvenirs mémorables pour le joueur de 34 ans.

Zebo a fait ses premiers pas au PBC et à Cork Constitution, où il a rapidement montré ses capacités en remportant la Pinergy Munster Schools Senior Cup en 2007 et deux All Ireland Leagues en 2008 et 2010.

Ses débuts professionnels avec le Munster en 2010 ont marqué le début d'une carrière impressionnante. En 173 apparitions, il a inscrit 72 essais, un record pour la province. Avec l'équipe nationale irlandaise, Zebo a également brillé, inscrivant 7 essais en 35 sélections.

Sa participation aux Six Nations en 2015 et à la Coupe du Monde la même année a consolidé son statut de joueur de classe mondiale. Il a par ailleurs été sélectionné pour les Lions britanniques et irlandais en 2013, faisant trois apparitions mémorables.

En 2018, Zebo a quitté Munster pour rejoindre le Racing 92, où il a poursuivi son succès en inscrivant 25 essais en 60 matchs. Après trois années fructueuses en France, il est revenu à Munster en 2021, contribuant à la victoire de l'URC la saison dernière avec 13 essais en 29 matchs.

Simon Zebo a annoncé sa décision avec émotion : "Après mûre réflexion, j'ai décidé que cette saison serait ma dernière à jouer au jeu que j'aime. C'est un rêve devenu réalité, se faire des souvenirs et des amis pour la vie et voyager à travers le monde avec des gens extraordinaires."

Alors que la saison se termine, Munster et ses fans rendront hommage à Zebo pour sa contribution inestimable au rugby. Mais avant cela, il reste encore quelques semaines cruciales, à commencer par le choc contre l'Ulster lors de la dernière journée de la phase régulière de l'URC. Avec 12 victoires en 17 matchs, le Munster occupe la première place du classement.