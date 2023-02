VIDEO. 6 Nations. Vous rappelez-vous ce magnifique geste de Simon Zebo digne de Neymar ?

Chaque année, le Tournoi des 6 Nations nous gratifie de splendides actions, qui font le tour du monde. Il y a maintenant 10 ans, l'arrière de l'Irlande, Simon Zebo, réalisait un geste très osé.

En 2013, à l'occasion du dernier match du Tournoi des 6 Nations, le pays de Galles recevait l'Irlande. Si une victoire permettait aux coéquipiers d'Alun Wyn Jones de remporter le Grand Chelem, une défaite n'aurait pas eu d'incidence sur le classement, car ces derniers étaient assurés de finir premier. Malgré cela, l'Irlande l'emporta 22-30, après une grosse domination en première mi-temps (3-23). Durant la partie, plusieurs essais seront en faveur du XV du Trèfle, qui avait joué sans complexe, après une compétition pour le moins ratée. Lors d'une offensive irlandaise, après un contre de Rory Best suite à un coup de pied des Gallois, plusieurs passes irlandaises avaient essayé de déplacer le ballon vers les 15 mètres, là où se trouvaient Simon Zebo et son ailier. Néanmoins, le numéro 8, Jamie Heaslip, n'était pas parvenu à donner le ballon dans un bon tempo, adressant une passe un peu trop en arrière et basse. Alors que chaque supporter du XV du Trèfle croyait à l'en-avant de Zebo, ce dernier réussissait une magnifique aile de pigeon, digne d'un joueur de football professionnel, avant de passer au sol et de libérer son ballon correctement. Il s'en est ensuivi un essai de Cian Healy. Très vite, ces images ont fait le tour du monde, et à seulement quelques jours du lancement de cette nouvelle édition, nous vous repassons cet extrait vidéo !