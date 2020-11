Ce jour-là, Simon Zebo a pris Yoann Huget pour un fou : son anecdote hilarante [VIDEO]

L'international irlandais du Racing 92 Simon Zebo explique pourquoi il pense que Yoann Huget quelque d'un peu dingue.

L'annonce récente de la retraite à venir de Yoann Huget a été largement commentée par les supporters. Anciens coéquipiers et adverses n'ont pas manqué de réagir pour lui souhaiter bon vent à la fin de l'exercice en cours. Dans le cadre de l'émission RugbyPass Offload, l'international irlandais et trois-quart du Racing 92 Simon Zebo y est allé de sa petite histoire concernant le Toulousain. "Quand j'étais à Munster, on a joué quelques bons matchs contre lui. Il lui arrivait d'avoir un caractère un peu dingue." Personne ne s'y attendait mais Yoann Huget vient d'annoncer la fin de sa carrière !L'Irlandais d'évoquer ce match entre la province et le Stade durant lequel l'ailier tricolore n'arrêtait pas de marcher sur le pied de Conor Murray dans les rucks. Provoquant la colère du demi de mêlée du XV du Trèfle. "Cela n'arrêtait pas de se produire, genre trois ou quatre fois pendant le match et il s'en est plaint à l'arbitre." À la fin de la rencontre, quand est arrivé le moment de se serrer la main, Huget s'est présenté face à Murray avec un grand sourire. "Conor a pensé que c'était authentique, mais c'était en fait un faux sourire. Il lui a serré la main de Conor et lui a encore marché sur le pied !" Provoquant la colère de ce dernier qui n'en revenait pas. "Ça résume bien selon moi à quel point il était fou. J'ai pas arrêté de rigoler. C'était un sacré joueur mais vraiment dingue."



Crédit vidéo : RugbyPass Official