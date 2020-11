Les réseaux sociaux réagissent à la retraite de Yoann Huget : Ciao l'artiste !

[INFO #CRC | CANAL+] "Ma carrière elle a été dure, mais elle a été belle" 🙏 Yoann @Huget14 ( @StadeToulousain ) annonce la fin de sa carrière au micro du #CRC 🗣️ "Ça valait le coup", un entretien à découvrir en intégralité ce soir dès 20H10 en CLAIR et en DIRECT @canalplus 🎬 pic.twitter.com/DkOIbAEOcn

Très déçu par l'annonce de la fin de carrière de Huget. Il va me manquer.

Définitivement la fin d'une époque. Le XV de France joue bien, Yoann Huget s'en va. Ca sent la fin pour moi aussi. pic.twitter.com/75YVJQOLsS

J'ai pu voir l'entièreté de la carrière de Huget, oui il faisait des bourdes, oui c'était peut-être pas le meilleur mais je pense qu'il a jamais triché, que c'était un bon ailier et qu'au fond on l'aimait tous ! Bonne continuation et bravo pour votre 15 saisons Monsieur Huget !