VIDEO. Personne ne pouvait anticiper le rebond capricieux du ballon... sauf Simon Zebo

Simon Zebo a inscrit un doublé lors de la très belle victoire du Munster sur les Sharks lors de la première journée du United Rugby Championship.



Non conservé par le Racing 92, Simon Zebo a retrouvé son club de coeur cet été, à savoir le Munster. Avec la province irlandaise, il a parfaitement débuté la saison inaugurale du United Rugby Championship face aux Sharks. Pour rappel, les franchises sud-africaines ont intégré l'ex-Pro 14 pour former une compétition à 16 équipes divisée en quatre poules. Samedi dernier, les Sharks ont donc fait les frais des assauts nord-irlandais avec six essais encaissés. L'ancien joueur du Racing 92 y est allé de son doublé avec notamment une réalisation dès l'entame. Les Sud-Africains étaient à l'offensive, mais un ballon perdu au sol a profité à Zebo en bord de touche. Plusieurs joueurs ont vu l'ovale sortir hors des limites du terrain. Mais nul ne peut savoir comment le ballon va rebondir. À l'affût, l'ancien international irlandais a su en profiter pour mettre les cannes jusqu'en Terre promise.