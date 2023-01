RUGBY. 15 DE FRANCE. Matthis Lebel est-il destiné à être un éternel réserviste ?

Malgré le forfait de Jonathan Danty et le retour tardif de Gabin Villière, Matthis Lebel a été libéré par le staff du 15 de France, à 10 jours du début du Tournoi des 6 Nations.

L'EDITO : XV de France. Faut-il laisser Gabin Villière tranquille pendant le 6 Nations ?Titulaire indiscutable dans le club le plus titré d'Europe, le Stade Toulousain, Matthis Lebel peine à se faire une place avec le 15 de France. À 23 ans, celui qui compte 5 sélections pour 2 essais chez les Bleus n'arrive pas à s'imposer à l'aile, face à une concurrence, il faut le dire, plus que féroce. Mais voilà, avec le forfait de Jonathan Danty (qui décale donc Moefana au centre), ainsi que l'incertitude autour de la présence ou non du Toulonnais Gabin Villière, l'on se disait que Lebel allait pouvoir gratter une place de titulaire à côté de Damian Penaud. Du moins, en attendant de savoir si le joueur du RCT allait être apte pour débuter face à l'Italie. Mais voilà, ce mercredi, l'ailier du Stade Toulousain a été libéré par le staff tricolore, afin qu'il puisse jouer en club ce week-end. Ajoutez à cela la présence du Lyonnais Ethan Dumortier avec les titulaires lors du premier entraînement à haute intensité du 15 de France à Capbreton, et vous comprendrez mieux la situation actuelle de Lebel. Si bien que nous en venons à nous poser la question suivante : Matthis Lebel est-il destiné à être un éternel réserviste ?

Car ne vous y trompez pas, cette situation est loin d'être nouvelle pour le natif de Toulouse. En effet, et avant même l'arrivée de Dumortier chez les Bleus, Lebel avait déjà connu des déceptions. Lors du dernier Tournoi par exemple, lorsque le joueur de l'UBB Yoram Moefana dépannait à l'aile en l'absence de Villière, et ce alors que l'habituel centre n'avait disputé que 3 petites rencontres à ce poste en club. Un repositionnement qui avait condamné Lebel, pourtant très performant en club. De plus, le banc du 15 de France, généralement composé de 6 avants pour 2 arrières, ne fait pas les affaires du Toulousain. Surtout depuis la dernière tournée de novembre, où le polyvalent Sekou Macalou a prouvé qu'il était tout à fait capable de tenir la baraque à l'aile. En bref, l'éclosion de nouveaux jeunes n'a rien de bon pour Matthis Lebel, qui n'arrive pas à donner pleinement satisfaction à Fabien Galthié et son staff. Un manque de confiance qui pourrait lui coûter cher, à seulement quelques mois de la prochaine Coupe du Monde. Car avec l'effectif au complet, la place de Matthis Lebel n'a rien d'acquise. À lui de continuer à performer en club, pour pourquoi, inverser la tendance.

