XV de France. Sekou Macalou a-t-il définitivement envoyé Lebel en tribunes ?

La confortation du choix d'utiliser Macalou comme finisseur en 3ème ligne ou à l'aile a fait "sauter" un 3/4 du groupe France. Le malheureux s'appelle Lebel.

Voilà donc à quoi tient une tournée d’automne, et peut-être l’occasion de se mettre en exergue sous le maillot frappé du coq. Au fait qu’en ce mois de novembre 2022, après avoir testé du monde à l’été 2021 en Australie, au mois de juillet dernier au Japon et même face à la Géorgie il y a un an, Galthié et son staff n’auront cette fois jamais fait "tourner" leur effectif. Clairement, l’on sentit qu’à 10 mois du Mondial, les Bleus s’étaient mis en mode coupe du monde et qu’il n’y aurait plus aucune place pour les états d’âme.

Mais pourquoi le staff des Bleus ne compte absolument pas faire tourner face au Japon ?Ainsi, malgré les absences de certains cadres (Villière, Cros, Jaminet), des marqueurs forts concernant les choix de l’encadrement furent discernables. Reda Wardi par exemple, est clairement passé numéro 3 dans la hiérarchie tricolore derrière Baille et Gros à gauche de la mêlée. Et tant pis si Dany Priso avait préparé la première semaine du rassemblement dans la peau d'un potentiel titulaire face à l’Australie, et plus si affinités…

XV de France. Pourquoi Cyril Baille a-t-il été préféré à Dany Priso pour démarrer contre l'Australie ?Dans le même sens, Sekou Macalou a clairement marqué des points dans sa faculté à jouer ce rôle hybride de 3ème ligne et d’ailier. Sa polyvalence, d’autant plus rare à ce niveau-là, et sa capacité à apporter sa densité et sa vitesse dans les couloirs ont très clairement justifié le fait qu’il ressorte de cette tournée avec plus de deux heures de jeu dans les jambes. Une optimisation de son profil qui, forcément, n’a pas fait que des heureux. Avec tous les couacs de ce mois de novembre côté bleu (absence de Villière, incertitudes de Danty…), nombreuses ont été les fois où chacun s’est dit que Matthis Lebel aurait sa chance. D’autant plus après la terrible bataille de Marseille et la réception du Japon dans la foulée, chez lui, à Toulouse…

XV DE FRANCE. ''J’aurais aussi pu perdre un oeil'', Danty dans l’incompréhension totaleMais non, le staff tricolore a justifié son choix de ne jamais effectuer de roulement dans son effectif par le fait que cette tournée était la dernière occasion de disputer 3 rencontres de très haut niveau en 3 week-ends, comme la coupe du monde le propose en phases finales. Et à ce titre, jamais on ne vit l’enfant du Gers être annoncé par Galette dans un groupe de 23. Même s’il ne crachera pas sur sa dizaine de minutes disputées face à l’Australie, conséquence de la blessure à l’échauffement de Killian Geraci.

TRANSFERT. Top 14. Lebel-Penaud : destins liés au Stade Toulousain ?Ainsi, l’on comprit clairement que les diverses options qu’offre le Parisien étaient une arme dont le XV de France ne se passerait pas parmi ses finisseurs. Et que Lebel pourrait en faire les frais sur le long terme, puisque désormais 5ème choix dans la hiérarchie des ailiers bleus, derrière Penaud, Villière et les polyvalents Moefana et Macalou, donc. Notamment parce que ce dernier permet au banc tricolore d’être aussi bien considéré comme un traditionnel 5/3, qu’adapté façon 6/2 à tout moment. Arme unique, sur l’échiquier international…

