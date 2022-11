XV de France. Aussi rapide que l'éclair, Sekou Macalou est-il le joueur le plus véloce des Bleus ?

Sekou Macalou est un phénomène physique, tout le monde le sait. Mais les données évoquées par Thibault Giroud sont tout simplement hallucinantes.

Mais à quel poste jouera Sekou Macalou face au Japon ? Titulaire sur le flanc de la 3ème ligne pour le récompenser de son excellente entrée face aux Springboks ? Remplaçant devant ? Ou bien remplaçant derrière ? Car si le Parisien est un 3ème ligne de formation, vous avez bien compris le week-end dernier pourquoi le staff des Bleus le considère comme un hybride : un joueur capable de jouer 6,7 et 8... comme ailier ! Le directeur de la performance des Bleus Thibault Giroud étayait un peu plus la chose cette semaine en conférence de presse. "Sekou, on sait les qualités qu’il a. C’est un mec qui fait 115 barres, qui court à 36 ou 37 à l’heure ! Il n’y en a pas beaucoup sur la planète rugby qui peuvent jouer plusieurs postes."

RUGBY. XV de France. Sekou Macalou a-t-il enfin montré qu'il était plus qu'un impact-player ?

En effet, même si Macalou pèse probablement quelques kilos de moins, il est assez édifiant de voir à quelle vitesse ce garçon est capable de se déplacer malgré son imposante carcasse. La vitesse évoquée par Giroud ? Elle est ni plus ni moins de la trempe des ailiers les plus rapides du Top 14. En Bleu comme à Clermont, Damian Penaud n'a par exemple jamais été flashé à plus de 37km/h... Est-il le plus rapide du groupe France, alors ? Là n'est pas la question pour Laurent Labit, qui préférait revenir sur l'atout que peut constituer le numéro 8 du Stade Français à l'aile au plus haut niveau.

ARBITRAGE. Sekou Macalou devait-il réellement être sanctionné sur sa folle relance ?

"On lui a dit de bien monter sur les jeux au pied, de bien marquer les touches, expliquait l'entraîneur de l'attaque des Bleus pour le Midi Olympique cette semaine. Après, on savait qu'entre sa taille et sa vitesse, on pouvait compter sur lui sur les ballons aériens. Sekou Macalou va peut-être plus vite que tous les 3/4 de la planète. Et franchement, il a fait un super match, peut-être le meilleur de sa carrière en Bleu." Qui sait, le futur manager du Stade Français aura peut-être dans un coin de la tête de l'utiliser plus souvent à ce poste-là, la saison prochaine...

RUGBY. Kolbe, Tambwe, Épée... Qui sera le joueur le plus rapide du Top 14 cette saison ?