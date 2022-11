ARBITRAGE. Sekou Macalou devait-il réellement être sanctionné sur sa folle relance ?

Sanctionné d'une pénalité pour ne pas avoir relâché le ballon au sol face aux Boks, Sekou Macalou devait-il vraiment l'être ? On tente d'y voir plus clair.

France vs Afrique du Sud, un match qui restera dans les annales, c'est certain. Que ce soit pour son engagement, parfois à la limite de la violence, pour son scénario épique - peut-être le plus fou de l'ère Galthié - ou pour ses décisions arbitrales contestées, les deux équipes se souviendront de cette rencontre, sans doute. À propos de l'arbitrage de Wayne Barnes, la décision qui a le plus fait gronder le Vélodrome fut incontestablement celle de pénaliser Sekou Macalou sur le coup parfaitement joué dans le fermé par Falatea après l'heure de jeu. L'ailier du jour franchissait dans son couloir avant d'être fauché dans sa course par un superbe plaquage d'Arendse. Le joueur du Stade Français tentait de se relever pour poursuivre l'action, mais il était sanctionné pour ne pas avoir libéré son ballon au sol.

VIDEO. Les Springboks ne digèrent pas certaines décisions, ont-ils raison d'être énervés ?

Une décision extrêmement décriée par le public marseillais, d'autant que Willemse réussissait la pénalité dans la foulée. Mais surtout parce que sur les images diffusées à l'écran géant, Macalou ne semblait pas tenu au moment de passer au sol. D'où la gronde du Vél'... Mais sur ce type de phases de jeu parfois difficiles à comprendre et à arbitrer, que dit réellement la règle ? Où plutôt, comment s'interprète-t-elle ? En l'occurrence, notre arbitre maison Dédépuildébut nous explique que tout se joue dans la définition de ce qu'est un plaquage dit "complété". Qui n'est considéré comme tel que si le défenseur tient et amène au sol du début à la fin le porteur du ballon. Si un verdict reste difficile à rendre, comme dans le cas échéant, il faut alors définir si le plaqueur libère le joueur où s'il lui échappe., au moment d'aller au sol. Auquel cas le jeu peut se poursuivre.

Ici, Dédé explique : "la technique de plaquage est bien faite. Arendse a n'a pas explosé à l'impact et a complété son plaquage. Mais on sent qu'à la fin il ne le tient pas. Qui a gagné le rapport de force, alors ? Les deux sont défendables. À vitesse réelle et sans ralenti, c'est une décision très compliquée à prendre. Mais j'opterai plutôt pour le jeu, dans ce cas précis." En effet, comme aperçu aux images diffusées sur les écrans géants du stade, Macalou ne semble jamais être tenu au sol, et pourrait donc être considéré comme dans son droit de se relever. Ce qui ne fut pas de l'avis de Monsieur Barnes. Même si pour éviter ce type de débats, de plus en plus de joueurs ne prennent désormais aucun risque et font parler leur technique individuelle au sol afin de poser le ballon devant eux, puis se relever, le ramasser et repartir. Une technique très bien maîtrisée par les sudistes, notamment...